नेपाल वायुसेवा निगमले काठमाडौं–दुबई रुटमा थप्यो दुई उडान

२०८२ चैत ९ गते १५:२६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल वायुसेवा निगमले काठमाडौं–दुबई रुटमा २५ र २७ मार्चमा थप दुई उडान राख्ने भएको छ।
  • निगमका अनुसार यी उडानहरू स्थानीय समय अनुसार राति ११ बजेर १५ मिनेटमा काठमाडौंबाट उड्नेछन्।
  • २८ फेब्रुअरीदेखि मार्चसम्म टिकट लिएर यात्रा गर्न नसक्ने यात्रुलाई प्राथमिकता दिइने निगमले जनाएको छ।

९ चैत, काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले काठमाडौं–दुबई रुटमा थप दुई उडान गर्ने भएको छ । निगमले काठमाडौं–दुबई रुटमा २५ मार्चमा उडान राखेको छ । दुबई–काठमाडौं रुटको उडान २६ मार्चमा हुने भएको छ ।

यसैगरी काठमाडौं–दुबई अर्को उडान २७ मार्चमा राखिएको छ । सो जहाजले दुबई–काठमाडौं उडान २८ मार्चमा गर्नेछ । निगमका अनुसार यी उडान काठमाडौंबाट स्थानीय समय अनुसार राति ११ बजेर १५ मिनेटमा उड्नेछन् ।

निगमका अनुसार २८ फेब्रुअरीदेखि मार्चसम्म टिकट लिएर यात्रा गर्न असमर्थ यात्रुलाई प्राथमिकता दिइने छ । यसमा पनि २५ र २७ मार्चमा अत्यावश्यक यात्रा गर्नुपर्ने यात्रुले पुनः टिकट प्रमाणीकरण गरेर मात्र यात्रा गर्न पाउने निगमको सूचनामा उल्लेख छ । जहाजको सिट उपलब्धताका आधारमा पहिले सम्पर्क गर्ने यात्रुलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने निगमले जनाएको छ।

नेपाल वायुसेवा निगम
