+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

निगमको ‘न्यारो बडी’ जहाज इजरायलबाट फिर्ता, नियमित उडानमा

विविध कारण लामो समयदेखि इजरायलस्थित इजरायल एरोस्पेस इन्डस्ट्रीमा रहेको जहाज सोमबार काठमाडौं ल्याइएको हो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ६ गते १९:०९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल वायुसेवा निगमको 'न्यारो बडी' ए३२० जहाजको इन्जिन मर्मत सकिएर इजरायलबाट काठमाडौं ल्याइएको छ।
  • इन्जिन मर्मत र भाडा खर्चसम्बन्धी सम्झौताअनुसार निगम र इजरायल एरोस्पेसले वार्ता गरी इन्जिन जडान प्रक्रिया सम्पन्न गरेका छन्।
  • इन्जिन जडानपछि जहाजले नियमित उडान सुरु गरेको र चार वटै जहाजबाट नियमित उडान भइरहेको निगमले जनाएको छ।

६ माघ, काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको ‘न्यारो बडी’ ए३२० जहाजको इन्जिन मर्मत सकिएर इजरायलबाट नेपाल ल्याइएको छ ।

निगमकाे दर्ता नम्बर ‘९एन-एकेएक्स’ जहाजले नियमित उडान समेत थालेको निगमले जनाएको छ । विविध कारण लामो समयदेखि इजरायलस्थित इजरायल एरोस्पेस इन्डस्ट्रीमा रहेको जहाज सोमबार काठमाडौं ल्याइएको हो ।

इन्जिन मर्मत तथा भाडा खर्चसम्बन्धी विषयमा निगम र इजरायलस्थित आईएआईबीच विद्यमान सम्झौताका आधारमा वार्ताबाट समझदारी सम्पन्न गरी इन्जिन जडान तथा प्राविधिक प्रक्रिया सम्पन्न गरिएको निगमले जनाएको छ ।

यो जहाज इजरायलको तेलअभिबबाट दुबई हुँदै दुबई–काठमाडौंको नियमित उडान मार्फत काठमाडौं आइपुगेको हो । अब जहाज नियमित उडान तालिकामा फर्केको निगमको भनाइ छ ।

निगम व्यवस्थापनको निरन्तर प्रयास स्वरूप लामो समयदेखि विवादमा रहेको विषय टुंगिएको र १२ महिनाको इन्जिन भाडा र इन्जिन जडान बापत खर्च रकम मिनाहा भई क्षतिपूर्ति स्वरूप निगमले प्राप्त गरी आफ्नै इन्जिन जडान भई काठमाडौं फर्किएसँगै चार वटै जहाजबाट नियमित उडान भइरहेको निगमका प्राविधिक प्रवक्ता देवेन्द्र पुनले बताए ।

नेपाल वायुसेवा निगम न्यारो बडी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

नेवानि महाप्रबन्धकमा १० जनाको नाम ‘सर्टलिस्ट’, को-को परे ?

नेवानि महाप्रबन्धकमा १० जनाको नाम ‘सर्टलिस्ट’, को-को परे ?
निगम जहाजको इन्जिनमा १८ करोड अनियमितता : इजरायलले १३ करोड क्षतिपूर्ति दिने

निगम जहाजको इन्जिनमा १८ करोड अनियमितता : इजरायलले १३ करोड क्षतिपूर्ति दिने
नेवानिको ‘न्यारो बडी’ जहाज इन्जिन सट्टापट्टा गर्न इजरायल जाँदै

नेवानिको ‘न्यारो बडी’ जहाज इन्जिन सट्टापट्टा गर्न इजरायल जाँदै
निगमको जहाज इन्जिन मर्मतमा ३ अर्बको शंकास्पद बिल, भाडामा चलाएर १८ करोड अनियमितता

निगमको जहाज इन्जिन मर्मतमा ३ अर्बको शंकास्पद बिल, भाडामा चलाएर १८ करोड अनियमितता
पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न बोर्ड र नेवानिबीच सम्झौता

पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न बोर्ड र नेवानिबीच सम्झौता
साढे ८ तोला सुन बोकेको भेटिएपछि नेवानिका विमान परिचालक तिवारी निलम्बित

साढे ८ तोला सुन बोकेको भेटिएपछि नेवानिका विमान परिचालक तिवारी निलम्बित

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories
जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित