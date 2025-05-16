नेवानिको ‘न्यारो बडी’ जहाज इन्जिन सट्टापट्टा गर्न इजरायल जाँदै

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल वायुसेवा निगमको ए३२०-२०० सिरिजको न्यारो बडी जहाज इन्जिन सट्टापट्टाका लागि इजरायल जान लागेको छ।
- निगम प्रवक्ता अर्चना खड्काका अनुसार, आईएमआईसँगको ‘मेन्टिनेन्स विथ लिज सपोर्ट’ सम्झौतामा आधारित वार्तापछि जहाज इजरायल पठाउन लागिएको हो।
- इन्जिन र प्राविधिक प्रक्रिया पूरा भएपछि जनवरी दोस्रो साता जहाज काठमाडौं फर्कने निगमले जनाएको छ।
१४ पुस, काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) को एक थान ‘न्यारो बडी’ जहाज इन्जिन सट्टापट्टा गर्न इजरायल जाने भएको छ ।
निगम प्रवक्ता अर्चना खड्काका अनुसार निगम र इजरायलस्थित आईएमआईबीच विद्यमान ‘मेन्टिनेन्स विथ लिज सपोर्ट’ सम्झौताका आधारमा वार्ताका माध्यमबाट समझदारी भएपछि जहाज इजरायल पठाउन लागिएको हो ।
नेवानिको ‘ए३२०-२००’ सिरिजको न्यारो बडी जहाज आज इजरायल पुग्ने कार्यक्रम रहेको समेत उनले बताइन् । इन्जिन तथा प्राविधिक प्रक्रिया पूरा भएपछि जनवरी दोस्रो साता जहाज काठमाडौं आउने तालिका छ ।
नेवानि उच्च व्यवस्थापनको निरन्तरको प्रयासले लामो समयदेखि विवादमा रहेको विषय टुंगिएको र इन्जिन सट्टापट्टा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको निगमले जनाएको छ ।
