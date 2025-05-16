+
नेवानिको ‘न्यारो बडी’ जहाज इन्जिन सट्टापट्टा गर्न इजरायल जाँदै

इन्जिन तथा प्राविधिक प्रक्रिया पूरा भएपछि जनवरी दोस्रो साता जहाज काठमाडौं आउने तालिका छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १४ गते १४:२८

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल वायुसेवा निगमको ए३२०-२०० सिरिजको न्यारो बडी जहाज इन्जिन सट्टापट्टाका लागि इजरायल जान लागेको छ।
  • निगम प्रवक्ता अर्चना खड्काका अनुसार, आईएमआईसँगको ‘मेन्टिनेन्स विथ लिज सपोर्ट’ सम्झौतामा आधारित वार्तापछि जहाज इजरायल पठाउन लागिएको हो।
  • इन्जिन र प्राविधिक प्रक्रिया पूरा भएपछि जनवरी दोस्रो साता जहाज काठमाडौं फर्कने निगमले जनाएको छ।

१४ पुस, काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) को एक थान ‘न्यारो बडी’ जहाज इन्जिन सट्टापट्टा गर्न इजरायल जाने भएको छ ।

निगम प्रवक्ता अर्चना खड्काका अनुसार निगम र इजरायलस्थित आईएमआईबीच विद्यमान ‘मेन्टिनेन्स विथ लिज सपोर्ट’ सम्झौताका आधारमा वार्ताका माध्यमबाट समझदारी भएपछि जहाज इजरायल पठाउन लागिएको हो ।

नेवानिको ‘ए३२०-२००’ सिरिजको न्यारो बडी जहाज आज इजरायल पुग्ने कार्यक्रम रहेको समेत उनले बताइन् । इन्जिन तथा प्राविधिक प्रक्रिया पूरा भएपछि जनवरी दोस्रो साता जहाज काठमाडौं आउने तालिका छ ।

नेवानि उच्च व्यवस्थापनको निरन्तरको प्रयासले लामो समयदेखि विवादमा रहेको विषय टुंगिएको र इन्जिन सट्टापट्टा  गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको निगमले जनाएको छ ।

इजरायल इन्जिन जहाज नेपाल वायुसेवा निगम नेवानि न्यारो बडी सट्टापट्टा
