+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

पोखरा एभेन्जर्स 2025

201/2 (20)
कर्णाली याक्स 2025 va पोखरा एभेन्जर्स 2025 vs

कर्णाली याक्स 2025

0/0

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

पोखरा एभेन्जर्स 2025

201/2(20)
vs

कर्णाली याक्स 2025

0/0
WC Series
पोखरा एभेन्जर्स 2025
201/2 (20)
VS
कर्णाली याक्स 2025
0/0
LIVE अपडेट
Comments
Shares

पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न बोर्ड र नेवानिबीच सम्झौता

सम्झौता अनुसार पर्यटन प्रवर्द्धन काममा यात्रा गर्दा त्यस कार्यक्रममा जाने पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नेवानिको उडानमा विशेष छुट दिइने छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १६ गते १७:३८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल पर्यटन बोर्ड र नेपाल वायुसेवा निगमबीच पर्यटन प्रवर्द्धन र हवाई सेवामा सहकार्य गर्न सम्झौता भएको छ।
  • सम्झौतामा पर्यटन बोर्डका सीईओ दीपकराज जोशी र नेवानिका कार्यकारी सञ्चालक अमृतमान श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन्।
  • सम्झौताअनुसार पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नेवानिको उडानमा विशेष छुट दिइने र प्रवर्द्धन कार्यक्रममा नेवानिलाई स्टल उपलब्ध गराइने छ।

१६ मंसिर, काठमाडौं । नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन र हवाई सेवामा सहकार्यका लागि नेपाल पर्यटन बोर्ड र नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) बीच सम्झौता भएको छ ।

सम्झौतापत्रमा नेवानिका कार्यकारी सञ्चालक अमृतमान श्रेष्ठ र पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपकराज जोशीले हस्ताक्षर गरे । सम्झौतामा दुवै  संस्थाले एकापसमा क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहकार्य गर्ने उल्लेख छ ।

सम्झौता अनुसार पर्यटन प्रवर्द्धन काममा यात्रा गर्दा त्यस कार्यक्रममा जाने पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नेवानिको उडानमा विशेष छुट दिइने छ । साथै, बोर्डले आयोजना गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धनका कार्यक्रममा नेवानिलाई स्टल उपलब्ध गराइने छ ।

दुवै संस्थाले आपसी ब्रान्ड प्रवर्द्धन, बजार अभिमुखीकरण, परिचयात्मक भ्रमण र संस्थागत साझेदारी अझ प्रभावकारी बनाउन संयुक्त गतिविधि सञ्चालन गर्ने सहमति समेत गरेका छन् ।

नेपाल पर्यटन बोर्ड नेपाल वायुसेवा निगम नेवानि पर्यटन प्रवर्द्धन सम्झौता हवाई सेवा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पर्यटन सेवा गुणस्तर बढाउन भेडेटार र अमाह सिमसारमा होमस्टे र हाइजिन तालिम

पर्यटन सेवा गुणस्तर बढाउन भेडेटार र अमाह सिमसारमा होमस्टे र हाइजिन तालिम
पर्यटन बोर्डमा ‘फोटो नेपाल’ को १००औं संस्करण सुरु

पर्यटन बोर्डमा ‘फोटो नेपाल’ को १००औं संस्करण सुरु
पर्यटन फोटो पत्रकारिता तालिमको दोस्रो संस्करण धनगढीमा सुरु

पर्यटन फोटो पत्रकारिता तालिमको दोस्रो संस्करण धनगढीमा सुरु
खेल पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न ‘एनपीएल-२’ मा बोर्ड र क्यानबीच समझदारी

खेल पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न ‘एनपीएल-२’ मा बोर्ड र क्यानबीच समझदारी
हिमाल आरोही सुरक्षामा बोर्डले दियो उद्धार सामग्री

हिमाल आरोही सुरक्षामा बोर्डले दियो उद्धार सामग्री
बोर्डले थाल्यो लेन्सबाट पर्यटन कथा लेख्‍नेबारे फोटो पत्रकारिता

बोर्डले थाल्यो लेन्सबाट पर्यटन कथा लेख्‍नेबारे फोटो पत्रकारिता

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

13 Stories
उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

7 Stories
१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

10 Stories
दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

10 Stories
८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित