+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बोर्डले थाल्यो लेन्सबाट पर्यटन कथा लेख्‍नेबारे फोटो पत्रकारिता

तालिम उद्घाटनमा बोर्डका वरिष्ठ अधिकृत सुशीला बरालले यस्ता प्रशिक्षण विभिन्‍न चरणमा सातै प्रदेशमा दिइरहेको बताइन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २५ गते १७:२०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल पर्यटन बोर्ड र यूएनडीपीको साझेदारीमा दिगो पर्यटन परियोजनाले कोशी प्रदेशका १४ जिल्लाबाट २८ जनालाई दुई दिवसीय नि:शुल्क पर्यटन फोटो पत्रकारिता तालिम सुरु गरेको छ।
  • तालिम उद्घाटनमा बोर्डकी वरिष्ठ अधिकृत सुशीला बरालले सातै प्रदेशमा यस्ता प्रशिक्षण दिइरहेको र सहभागीको क्षमता विकासमा टेवा पुग्ने बताइन्।
  • तालिममा फोटो पत्रकारिताको विकासक्रम, महत्त्व र उत्कृष्ट तस्वीर कसरी लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक प्रशिक्षण दिइने छ।

२५ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डको आयोजनामा क्यामराको लेन्सबाट पर्यटनका कथा लेख्‍न सिकाउने उद्देश्यले दुई दिवसीय पर्यटन फोटो पत्रकारिता तालिम सुरु भएको छ ।

पर्यटन बोर्ड र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को संयुक्त साझेदारीमा सञ्‍चालन भइरहेको दिगो पर्यटन परियोजना (एसटीपी) ले राष्ट्रिय फोटो पत्रकार संघ (एनएफपीजे) सँगको सहकार्यमा नि:शुल्क फोटो पत्रकारिता तालिम सुरु गरेको हो ।

कोशी प्रदेशका १४ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी हरेक जिल्लाबाट दुई जनाको दरले पर्यटन र फोटो पत्रकारितामा संलग्‍नलाई फोटोमार्फत नेपालको सौन्दर्य, संस्कृति र मानवीय पक्ष अभिव्यक्त गर्न सिकाउने उद्देश्यले मंगलबारदेखि तालिम सुरु भएको हो ।

तालिम उद्घाटनमा बोर्डका वरिष्ठ अधिकृत सुशीला बरालले यस्ता प्रशिक्षण विभिन्‍न चरणमा सातै प्रदेशमा दिइरहेको बताइन् । उनले सहभागीको क्षमता विकास र पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्‍न विश्‍वास व्यक्त गरिन् ।

त्यसैगरी नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखा अध्यक्ष सुशीला पाठकले नेपालको पत्रकारिताको गुणस्तर खस्किरहेको समयमा यस किसिमका तालिम सहयोगी हुने बताइन् ।

राष्ट्रिय फोटो पत्रकार संघ अध्यक्ष प्रदीपराज वन्तले नेपाललाई अब लेन्सबाट संसारलाई देखाउन सकिने बताए ।

बोर्डका सञ्‍चार परामर्शदाता दीलिपप्रकाश कार्कीले पर्यटन बोर्ड स्थापनाको उद्देश्यबारे जानकारी गराएका थिए । सुनिलचुडा बज्राचार्य, प्रकाशचन्द्र तिमिल्सिना र प्रदीपराज वन्तले फोटो पत्रकारिताको विकासक्रम, फोटो पत्रकारिताको महत्त्व, उत्कृष्ट तस्वीर कसरी लिन सकिन्छ लगायत सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक विषयमा प्रशिक्षण सञ्‍चालन हुनेछ । यस कार्यक्रमको सहजीकरण राष्ट्रिय फोटो पत्रकार संघका कोषाध्यक्ष प्रदीप श्रेष्ठले गरेका थिए ।

नेपाल पर्यटन बोर्ड पर्यटन फोटो पत्रकारिता तालिम
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’
न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू
रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु

रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु
चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट
जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव

जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव
एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन

एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

8 Stories
कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories
मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

9 Stories
बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

5 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित