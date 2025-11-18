साढे ८ तोला सुन बोकेको भेटिएपछि नेवानिका विमान परिचालक तिवारी निलम्बित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल वायुसेवा निगमले विमान परिचालक सन्देश तिवारीलाई १ सय ग्राम सुन बोकेको आरोपमा निलम्बन गरेको छ।
- उनी २७ नोभेम्बरको दोहा-काठमाडौं उडानमा सुन बोकेको दोहा विमानस्थलका भन्सारले पुष्टि गरेको थियो।
- छानबिन नसकिएसम्म वा तीन महिनासम्म निलम्बन गर्न सकिने कानुनी प्रावधान अनुसार उनलाई निलम्बन गरिएको नेवानिले जनाएको छ।
१४ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) ले विमान परिचालक (स्टेवार्ड) सन्देश तिवारीलाई निलम्बन गरेको छ ।
२७ नोभेम्बरका दिन ‘आरए २४०’ दोहा-काठमाडौं उडान क्रममा १ सय ग्राम (साढे ८ तोला) सुन बोकेको देखिएपछि उनी छानबिनमा परेका छन् ।
छानबिन नसकिएसम्म वा बढीमा तीन महिनासम्म निलम्बन गर्न सकिने कानुनी प्रावधान अनुसार उनी निलम्बनमा परेको नेवानिले जनाएको छ ।
उनले साथमा १ सय ग्राम सुन बोकेको दोहा विमानस्थलका सम्बन्धित भन्सार पदाधिकारीको सोधपुछ तथा खानतलासीका क्रममा पुष्टि भएको थियो । दोहास्थित स्टेसन म्यानेजर समेतको रोहवरमा समस्या समाधान गर्ने क्रममा उक्त उडान ३०/३५ मिनेट ढिला भएको पाइएको थयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4