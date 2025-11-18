+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नेवानि महाप्रबन्धकमा १० जनाको नाम ‘सर्टलिस्ट’, को-को परे ?

पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार यो सूचीमा निगममै कार्यरत वरिष्ठ पाइलट दिपु ज्वार्चन र टंकनिधि दाहाल समेत छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ४ गते २०:१९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल वायुसेवा निगम महाप्रबन्धक पदका लागि १० जनाको नाम सर्टलिस्टमा परेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ।
  • सर्टलिस्टमा निगमका वरिष्ठ पाइलट दिपु ज्वार्चन र टंकनिधि दाहालसहित १० जना छन् र १४ र १५ माघमा कार्ययोजना प्रस्तुति हुने छ।
  • कार्ययोजना प्रस्तुतीपछि तीन जनाको नाम छनोट समितिले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने छ र निगम नेतृत्वविहीन छ।

४ माघ, काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) महाप्रबन्धक पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अन्तर्गत १० जनाको नाम ‘सर्टलिस्ट’ मा परेको छ ।

कुल १६ जनाको आवेदन परेकोमा नेपाल वायुुसेवा निगम महाप्रबन्धक छनोट कार्यविधि २०८२ बमोजिम रीतपूर्वक आवेदन दिने १० जनाको नाम सर्टलिस्टमा परेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार यो सूचीमा निगममै कार्यरत वरिष्ठ पाइलट दिपु ज्वार्चन र टंकनिधि दाहाल समेत छन् ।

यसबाहेक उपेन्द्रबहादुर कार्की, डा. दीपकप्रसाद बास्तोला, डा. भीमबहादुर चन्द, योगराज कँडेल, विष्णुबाबु मिश्र, बेदप्रसाद उप्रेती, सञ्जयकुमार सिंह र सन्तुष्टकुमार बस्नेत छन् ।

सर्टलिस्टमा परेका आकांक्षीको १४ र १५ माघमा कार्ययोजना प्रस्तुतिको समय तोकिएको छ । त्यसबाट तीन जनाको नाम छनोट समितिले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने छ । युवराज अधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि अहिले निगम नेतृत्वविहीन छ ।

नेपाल वायुसेवा निगम नेवानि महाप्रबन्धक सर्टलिस्ट
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

निगम जहाजको इन्जिनमा १८ करोड अनियमितता : इजरायलले १३ करोड क्षतिपूर्ति दिने

निगम जहाजको इन्जिनमा १८ करोड अनियमितता : इजरायलले १३ करोड क्षतिपूर्ति दिने
नेवानिको ‘न्यारो बडी’ जहाज इन्जिन सट्टापट्टा गर्न इजरायल जाँदै

नेवानिको ‘न्यारो बडी’ जहाज इन्जिन सट्टापट्टा गर्न इजरायल जाँदै
निगमको जहाज इन्जिन मर्मतमा ३ अर्बको शंकास्पद बिल, भाडामा चलाएर १८ करोड अनियमितता

निगमको जहाज इन्जिन मर्मतमा ३ अर्बको शंकास्पद बिल, भाडामा चलाएर १८ करोड अनियमितता
पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न बोर्ड र नेवानिबीच सम्झौता

पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न बोर्ड र नेवानिबीच सम्झौता
साढे ८ तोला सुन बोकेको भेटिएपछि नेवानिका विमान परिचालक तिवारी निलम्बित

साढे ८ तोला सुन बोकेको भेटिएपछि नेवानिका विमान परिचालक तिवारी निलम्बित
क्याप्टेन विजय लामा र सोनी राणा ‘ग्राउन्डेड’

क्याप्टेन विजय लामा र सोनी राणा ‘ग्राउन्डेड’

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित