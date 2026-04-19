+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बुद्धिसागर र सौरभ चौधरीले ‘द राइज अफ साम्राज्य’ मा सहकार्य गर्ने, छायांकन भदौदेखि

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ११ गते १७:४२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • डार्क हर्स इन्टरटेन्मेन्टले आगामी एक्सन ड्रामा फिल्म ‘द राइज अफ साम्राज्य’ निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ ।
  • निर्देशक सौरभ चौधरीले फिल्मको शीर्षक र लोगो सार्वजनिक गर्दै भदौ पहिलो साताबाट छायांकन सुरु हुने जानकारी दिनुभयो ।
  • उक्त फिल्मको पटकथा साहित्यकार बुद्धिसागरले लेखेका छन् भने यसको छायांकनका लागि ७० दिनको समय तालिका निर्धारण गरिएको छ ।

काठमाडौं । डार्क हर्स इन्टरटेन्मेन्टले आगामी फिल्म ‘द राइज अफ साम्राज्य’ निर्माण गर्ने भएको छ । सोमबार ‘टाइटल लोगो’ सार्वजनिक गदैै निर्देशक सौरभ चौधरीले फिल्म बनाउने जनाएका हुन् ।

यो फिल्मको पटकथा साहित्यकार बुद्धिसागरले लेखेका हुन् । निर्मातामा प्रवेश चौधरी र नीला देव छन् । सहायक निर्मातामा विश्वास बस्नेत र कार्यकारी निर्मातामा शंकर पाण्डे छन् ।

थिम पोस्टरमा आगोको लप्कासँगै घोडामा सवार मानिस र पुराना तथा राजर्सी कालखण्डका व्यक्ति देखिएका छन् । पोस्टरको माथिल्लो र बायाँ भागमा उडिरहेको रातो कपडा वा झण्डाले क्रान्ति वा रगतको संकेत गर्छ ।

पृष्ठभूमिमा केही व्यक्तिले रामलीला नाटक देखाइरहेको धमिलो दृश्य देखिन्छ, जसले यो चलचित्र कुनै कालखण्ड वा रोचक कथामा आधारित रहेको बुझाउँछ ।

यो चलचित्र एक्सन ड्रामा जनरामा आधारित हुने बताइएको छ । लाइनअप र निर्माणको स्केलको हिसाबले यो फिल्म भव्य हुने कार्यकारी निर्माता पाण्डेले बताए ।

यो फिल्मका अभिनय कलाकार सार्वजनिक गरिएको छैन । भदौ पहिलो साताबाट छायांकन सुरु हुने र तालिका ७० दिनको हुने बताइएको छ । फिल्मलाई मानकृष्ण महर्जनले खिच्नेछन् । एक्सन कोरियोग्राफरमा श्री श्रेष्ठ छन् ।

बुद्धिसागर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सुनसरी घटना : सीडीओदेखि डीआईजीसम्मको जिम्मेवारी खोसियो

सुनसरी घटना : सीडीओदेखि डीआईजीसम्मको जिम्मेवारी खोसियो
ग्यास अभाव छैन, हल्लाको पछि लागेर भण्डारण नगर्नू : उद्योगमन्त्री

ग्यास अभाव छैन, हल्लाको पछि लागेर भण्डारण नगर्नू : उद्योगमन्त्री
सिरहाको गोलबजारमा पनि चर्कियो प्रदर्शन, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध

सिरहाको गोलबजारमा पनि चर्कियो प्रदर्शन, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
तीव्र विकासका लागि कानुनी र नीतिगत अवरोध हटाउँदै अघि बढ्नुपर्छ : कानुनमन्त्री

तीव्र विकासका लागि कानुनी र नीतिगत अवरोध हटाउँदै अघि बढ्नुपर्छ : कानुनमन्त्री
बाटोमै सुत्केरी, घरमै पुगेर आमा र शिशुको स्वास्थ्य परीक्षण

बाटोमै सुत्केरी, घरमै पुगेर आमा र शिशुको स्वास्थ्य परीक्षण
सुनसरी घटनापछि गृह मन्त्रालयमा केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठक

सुनसरी घटनापछि गृह मन्त्रालयमा केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठक

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

विदेशी विद्यार्थीको बहानामा सरकारले मेडिकल कलेजमा सिट थप्न खोजेको हो ?

विदेशी विद्यार्थीको बहानामा सरकारले मेडिकल कलेजमा सिट थप्न खोजेको हो ?
बोलीमा रोटीबेटीको सम्बन्ध, व्यवहारमा दुई बोरा मल ल्याउँदा महिनादिन जेल

बोलीमा रोटीबेटीको सम्बन्ध, व्यवहारमा दुई बोरा मल ल्याउँदा महिनादिन जेल
चुच्चे नक्सासहित तयार भयो नयाँ सिक्का

चुच्चे नक्सासहित तयार भयो नयाँ सिक्का
न्यायाधीशलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदा न्यायालय मजबुत हुन्छ ?

न्यायाधीशलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदा न्यायालय मजबुत हुन्छ ?
कूटनीतिमा रवि–बालेनका समानान्तर गतिविधि

कूटनीतिमा रवि–बालेनका समानान्तर गतिविधि
५० हजारको प्रलोभन देखाएर ललितपुरमा १७ वर्षीया किशोरीको डिम्ब झिकियो

५० हजारको प्रलोभन देखाएर ललितपुरमा १७ वर्षीया किशोरीको डिम्ब झिकियो
कांग्रेस महाधिवेशन विवादको पूर्णपाठ : सर्वोच्च अदालतले टुंग्याएका ५ प्रश्न

कांग्रेस महाधिवेशन विवादको पूर्णपाठ : सर्वोच्च अदालतले टुंग्याएका ५ प्रश्न

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

5 Stories
६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

6 Stories
साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

7 Stories
किन लाग्छ निद्रा ?

किन लाग्छ निद्रा ?

6 Stories
अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित