कोशी प्रहरी प्रमुखमा डीआईजी खनाललाई पठाइयो

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- सुनसरी घटनापछि गृह मन्त्रालयले कोशी प्रदेशको प्रहरी प्रमुखमा डीआईजी शेखर खनाललाई सरुवा गरेको छ ।
- सुनसरीको देवानगञ्जमा भएको झडपमा एक जनाको निधन हुनुका साथै २४ जना घाइते भएका छन् ।
- घटनाको छानबिन गर्न सहसचिव भुपेन्द्र थापाको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिले एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने छ ।
११ साउन, काठमाडौं । सुनसरी घटनापछि कोशी प्रदेशको प्रहरी प्रमुखको रुपमा डीआईजी शेखर खनाललाई पठाइएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत रहेका खनाललाई कोशी प्रदेशको डीआईजीको रुपमा गृह मन्त्रालयले सरुवा गरेको हो ।
सुनसरीमा प्रहरीको गोली लागेर ज्यान गएका बेला कोशीको डीआईजीको रुपमा विनोद घिमिरे थिए । घिमिरेलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय तानेर खनाललाई त्यहाँ पठाइएको हो ।
सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ कप्तानगञ्जमा आइतबार राति दुई समूहबीच भएको झडपमा एक जनाको निधन भएको थियो।
घटनामा परेर ९ जना सर्वसाधारण, १० जना नेपाल प्रहरी र ५ जना सशस्त्र प्रहरी गरी २४ जना घाइते भएका थिए । घटनाको विषयमा छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव भुपेन्द्र थापाको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन भइसकेको छ। समितिले एक साताभित्रमा प्रतिवेदन बुझाउने छ।
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