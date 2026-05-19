अवैध गतिविधि हुने भन्दै कालो सिसाका सवारीमाथि ट्राफिकको कडाइ

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- उपत्यका ट्राफिक प्रहरीले अवैध गतिविधि न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सवारी साधनमा राखिएको कालो सिसा हटाउने विशेष अभियान सुरु गरेका छन् ।
- अवैध हतियार, लागुऔषध तथा सुन ओसारपसारमा कालो सिसाको प्रयोग भएको पाइएपछि ट्राफिक प्रहरीले यस्तो कदम चालेको हो ।
- सवारी तथा यातायात ऐन २०४९ उल्लंघन गर्दै आफूखुसी कालो सिसा राख्ने ३७ वटा सवारी साधनलाई कारबाही गरिसकिएको एसपी नरेशराज सुवेदीले जानकारी दिएका छन् ।
१४ असार, काठमाडौं । अवैध गतिविधि हुने भन्दै कालो सिसाका लगाइएका सवारीमाथि ट्राफिक प्रहरीले कडाइ सुरु गरेको छ ।
निजी तथा सार्वजनिक सवारीमा कालो सिसाको प्रयोग गर्ने र त्यसपछि स–साना हतियारको ओसारपसार, लागुऔषध ओसारपसार तथा सेवन हुने गरेको भन्दै उपत्यका ट्राफिक प्रहरीले कालो सिसाका सवारीमाथि कडाइ गर्दै हटाउने अभियान सुरु गरेका हो ।
कतिसम्म भने सुन ओसार पसारका घटनादेखि अपराधी फरार हुन समेत कालो सिसाकासवारी प्रयोग भएको पाइएको ट्राफिक प्रहरीले बताएको छ ।
सवारी तथा यातायात ऐन २०४९ को दफा ३९ अनुसार सवारी धनीले अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृती नलिई रङ, सिट संख्या, स्वरुप, इन्जिन वा चेसिस परिवर्तन गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ ।
यसरी आफूखुसी कालो सिसा राख्ने ३७ वटा सवारीलाई कारबाही समेत गरिसकिएको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा एसपी नरेशराज सुवेदीले बताए ।
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