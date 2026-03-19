आफूलाई सिन्धुली-१ को सांसद बताउने लोकबहादुर पक्राउ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- आफूलाई सांसद धनेन्द्र कार्की दाबी गर्दै प्रहरीलाई दबाब दिने सिन्धुलीका लोकबहादुर तामाङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
- पक्राउ परेका तामाङविरुद्ध अभद्र व्यवहारको कसुरमा अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीले ७ दिनको म्याद दिएको छ ।
१८ जेठ, काठमाडौं । आफू सांसद हुँ भन्दै ट्राफिक प्रहरीसहितलाई अनुचित दबाब दिने व्यक्ति पक्राउ परेका छन् ।
आफूलाई सिन्धुली क्षेत्र नम्बर १ को प्रतिनिधिसभाच सदस्य धनेन्द्र कार्की बताउँदै ट्राफिक प्रहरीलगायत विभिन्न व्यक्तिलाई फोनमार्फत दबाब दिने, कामकारबाहीमा अनुचित प्रभाव पार्ख खोज्ने सिन्धुली कमलामाई नगरपालिका-७ माझिटारका लोकबहादुर तामाङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
प्रहरी निरीक्षक उज्वल कार्कीका अनुसार जेठ १४ गते पक्राउ परेका उनलाई अभद्र व्यवहार गर्न नहुने कसुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीबाट ७ दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान थालिएको छ ।
