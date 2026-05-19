एआईजी बढुवा भएका पोखरेलको मानव स्रोत विभागमा पदस्थापन

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- मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) अन्जनीकुमार पोखरेलको मानव स्रोत विभागमा पदस्थापन भएको छ ।
- मानव स्रोत विभागका एआईजी नारायणदत्त पौडेल आईजीपी बनेपछि उक्त विभाग रिक्त रहेको थियो ।
- पदोन्नति हुनुभएका एआईजी पोखरेलले सोमबार दर्ज्यानी चिह्न प्राप्त गर्नुभएको छ ।
२६ जेठ, काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)बाट अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)मा बढुवा भएका अन्जनीकुमार पोखरेलको मानव स्रोत विभागमा पदस्थापन भएको छ ।
मन्त्रीपरिषद्ले एआईजी पोखरेललाई मानव स्रोत विभागमा पदस्थापन गरेको हो । मानव स्रोत विभागका एआईजी नारायणदत्त पौडेल आईजीपी बनेपछि उक्त विभाग रिक्त थियो ।
बढुवा भएका पोखरेलले सोमबार एआईजीको दर्ज्यानी चिह्न प्राप्त गरेका थिए ।
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