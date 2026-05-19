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एआईजी बढुवा भएका पोखरेलको मानव स्रोत विभागमा पदस्थापन

बढुवा भएका पोखरेलले सोमबार एआईजीको दर्ज्यानी चिह्न प्राप्त गरेका थिए ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २६ गते १५:२४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) अन्जनीकुमार पोखरेलको मानव स्रोत विभागमा पदस्थापन भएको छ ।
  • मानव स्रोत विभागका एआईजी नारायणदत्त पौडेल आईजीपी बनेपछि उक्त विभाग रिक्त रहेको थियो ।
  • पदोन्नति हुनुभएका एआईजी पोखरेलले सोमबार दर्ज्यानी चिह्न प्राप्त गर्नुभएको छ ।

२६ जेठ, काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)बाट अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)मा बढुवा भएका अन्जनीकुमार पोखरेलको मानव स्रोत विभागमा पदस्थापन भएको छ ।

मन्त्रीपरिषद्ले एआईजी पोखरेललाई मानव स्रोत विभागमा पदस्थापन गरेको हो । मानव स्रोत विभागका एआईजी नारायणदत्त पौडेल आईजीपी बनेपछि उक्त विभाग रिक्त थियो ।

बढुवा भएका पोखरेलले सोमबार एआईजीको दर्ज्यानी चिह्न प्राप्त गरेका थिए ।

अन्जनीकुमार पोखरेल प्रहरी
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