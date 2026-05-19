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‘महिलालाई हाँसोको पात्र बनाउने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ’

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २६ गते १५:२१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • हास्य कलाकार सीता न्यौपानेले चौथो काठमाडौँ कलिङ साहित्य महोत्सवमा महिलाको सम्मान र समान अवसरको पक्षमा आफ्नो स्पष्ट धारणा बताइन्।

काठमाडौँ । हास्य कलाकार सीता न्यौपाने नेपाली कमेडी क्षेत्रमा सक्रिय र स्थापित कलाकार हुन् । स्ट्यान्डअप कमेडी र टेलिभिजन कार्यक्रममार्फत दर्शकमाझ परिचित छिन् । पुरूष कलाकारहरूको बाहुल्य रहेको नेपाली कमेडी क्षेत्रमा उनले आफ्नै पहिचान बनाएकी छन्।

कलाकार न्यौपाने दर्शकलाई हँसाउने कलाकार मात्र होइन्, महिलासम्बन्धी रूढिवादी सोच र विभेदविरुद्ध खुलेर आवाज उठाउने सशक्त व्यक्तित्व पनि हुन् । उनले कमेडी क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता, समान अवसर र लैङ्गिक संवेदनशीलताका विषयमा खुलेर आफ्ना धारणा राख्दै आएकी छन् ।

कमेडीमार्फत समाजका विभिन्न पक्षमाथि प्रश्न उठाउँदै आएकी उनले चौथो काठमाडौं कलिङ साहित्य महोत्सवमा ‘पुरानो हासो नयाँ जोक्स’ शीर्षकमा भएको छलफल कार्यक्रममा महिलाको सम्मान र समान अवसरको पक्षमा धारणा राखेकी छन्।

उनै सीताले  राखेको विचारको सम्पादिन अंश:

यो महिलाहरूलाई फेसबुकमा हालेर दुई चार डलर पाउँछु कि भन्ने आस छ मान्छेहरूलाई, बुढो भए पनि। महिलाहरूलाई लिएर अझै पनि हाँसोको पात्रहरू बनिरहेको हुन्छ समाजमा । हाम्रो कमेडी क्षेत्रमै हेरौं न, सुन्ताला स्याउ हालेर लेडिज बनेर । अनि जोकहरूमै धेरै ठाउँमा मैला भन्ने । लेडिज भनेको फोहोरमैला नै भन्ने । फोहोर महिला भन्ने कुराहरू मेरो मनमा पहिलेदेखि पर्थ्यो । यो फिल्डमा आउनुको कारण पनि यही हो ।

म शारीरिक बनोट अनुसार केटी भए पनि दिमाग चाहिँ मेरो केटाजस्तो छ । म डराउँदिन । बोल्दिन्छु यो कुरो भएन, यो ठिक हुँदैन भनेर । लेडिजहरूलाई यो क्यारेक्टराइज गरेर अनि हासोँको पात्र बनाउने, उडाउने गर्नु ठिक होइन जस्तो लाग्छ । त्यही भएर यी कुराहरू रोक्नुपर्छ ।

स्टेजमा महिला बनेर जाँदा त केटाहरूलाई धेरै छुन खोज्ने, धेरै जिस्किने गर्छन् भनेर सुनिन्छ । रियल महिलाहरू कति पेलिन्छन् होला ? हाम्रो समाजले कति पेल्छ ? हामीलाई कति समाजमा बाँच्न गाह्रो छ भन्ने कुरा ।

यसको लागि पुरुषहरूलाई नै पुरुषहरूले यो कुरामा सहज बनाउनुपर्छ।

कमेडी महिला सीता न्यौपाने
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