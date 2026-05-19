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लगातार चौथो दिन घट्यो सेयर बजार, बढ्यो कारोबार

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २६ गते १५:१७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • लगातार चौथो कारोबार दिन सेयर बजार १.५४ अंकले घट्दा नेप्से परिसूचक २७३३ अंकमा कायम भएको छ ।
  • नेप्सेमा गिरावट आए पनि कारोबार रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा बढेर ६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
  • नयाँ सूचीकृत कम्पनीहरू सोपान फर्मास्युटिकल्स र कालिन्चोक हाइड्रोपावरको सेयर मूल्य सबैभन्दा बढी १५ प्रतिशतले बढेको छ ।

२६ जेठ, काठमाडौं । लगातार चौथो कारोबार दिन सेयर बजार घटेको छ । मंगलबार नेप्से परिसूचक १.५४ अंक घटेको हो । सो कमीपछि नेप्से २७३३ अंकमा झरेको छ ।

दिउँसो १ : २२ बजे नेप्से आजको न्यूनतम अंक २७०२ अंकसम्म झरेकोमा त्यसपछि सम्हालिएको हो । अघिल्ला तीन कारोबार दिन बजार लगातार घटिसकेको छ । बिहीबार १३, शुक्रबार ११ तथा सोमबार २० अंकले नेप्से घटेको थियो ।

आज कारोबार रकम बढेको छ । अघिल्लो दिन जम्मा ४ अर्ब ८ करोडको कारोबार भएकोमा आज ६ अर्ब ४४ करोडको भयो । यो कारोबार रकम वैशाख १५ यताकै उच्च हो।

१०५ कम्पनीको मूल्य बढ्दा १५१ को घट्यो भने १५ को स्थिर रह्यो । फाइनान्स सबैभन्दा धेरै १.०१ प्रतिशत घट्यो । अरु सबै समूहगत सूचकको उतारचढाव १ प्रतिशतभन्दा कम रह्यो ।

बैंकिङ ०.०३ अंक मात्रै घट्यो । विकास बैंक ०.०६, लगानी ०.१२, जीवन बीमा ०.३७, माइक्रोफाइनान्स ०.२०, निर्जीवन बीमा ०.४६ तथा व्यापार ०.३८ प्रतिशत घटे । अन्य ०.२९, उत्पादन तथा प्रशोधन ०.२६, जलविद्युत् ०.०१, होटल तथा पर्यटन समूह ०.१२ प्रतिशत बढे ।

सोपान फर्मास्युटिकल्स र कालिन्चोक हाइड्रोपावरको मूल्य सबैभन्दा धेरै १५ प्रतिशत बढ्यो । यी दुवै हालै बजारमा सूचीकृत भएका नयाँ कम्पनी हुन् । त्यस्तै सप्तकोशी विकास बैंकको १०.९८, उपकार लघुवित्तको ८.७०, अपरहेवाखोलाको ६.१७ प्रतिशत मूल्य बढ्यो ।

क्रेस्ट माइक्रोलाइफ इन्स्योरेन्सको मूल्य सबैभन्दा धेरै ९.१६ प्रतिशत घट्यो । सामुदायिक लघुवित्तको ७.३७, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको ४.३९, मल्टिपर्पस फाइनान्सको ३.०५ प्रतिशत मूल्य घट्यो ।
आज धेरै कारोबार भएकामा कम्पनीमा सेन्ट्रल फाइनान्स, आँखुखोला जलविद्युत्, अपर हेवाखोला, नेपाल रिइन्स्योरेन्स, रिडी पावर तथा शिवम् सिमेन्ट क्रमशः अगाडि रहे ।

 

सेयर बजार
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