+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बढ्यो सेयर बजार, फाइनान्समा ६ प्रतिशतको वृद्धि

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १९ गते १५:१७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मङ्गलबार सेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक २२.२१ अङ्कले बढेर २७७७ अङ्कमा पुगेको छ।
  • बजारमा कुल १८४ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको छ।
  • फाइनान्स समूहको सूचक ६.०३ प्रतिशतले बढ्दा कालिन्चोक हाइड्रोपावरको सेयर मूल्यमा १४.९८ प्रतिशतको उच्च वृद्धि देखिएको छ।

१९ जेठ, काठमाडौं । अघिल्लो दिन २६ अंक घटेको सेयर बजार मंगलबार २२.२१ अंक बढेको छ । सो वृद्धिपछि नेप्से परिसूचक २७७७ अंकमा कायम भएको छ । सुरुवाती समयमा बजारमा केही उतारचढाव देखिए पनि १२ : २५ बजेपछि भने उकालो गति लियो ।

१८४ कम्पनीको मूल्य बढ्दा ७७ को घट्यो भने १० को स्थिर रह्यो । कारोबार रकम केही घटेको छ । अघिल्लो दिन ५ अर्ब ६१ करोडको कारोबार भएकोमा आज ५ अर्ब २६ करोडको भयो ।

फाइनान्स समूहको सूचकमा आज उच्च वृद्धि देखिएको छ । सो समूहको सूचक ६.०३ प्रतिशत बढ्यो । केही फाइनान्स कम्पनीको मूल्यमा उच्च वृद्धि हुँदा समूह नै प्रभावित बन्यो ।

उत्पादन तथा प्रशोधनबाहेक सबै समूहका सूचक बढेका हुन् । उत्पादन भने ०.४२ प्रतिशत घट्यो । अन्य समूह ३.८४ प्रतिशत बढ्यो । नेपाल पुनर्बीमा र हिमालयन रिजस्ता ठूला कम्पनीको मूल्य बढ्दा यो समूहमा पनि प्रभाव देखिएको हो ।

बैंकिङ ०.४१, विकास बैंक ०.५९, होटल तथा पर्यटन ०.१२, हाइड्रोपावर ०.६१, लगानी ०.२०, जीवन बीमा ०.२७, माइक्रोफाइनान्स ०.४०, निर्जीवन बीमा १.०२ तथा व्यापार १.१३ प्रतिशत बढे ।

कालिन्चोक हाइड्रोपावरको मूल्य १४.९८ प्रतिशत बढ्यो । त्यस्तै सेन्ट्रल फाइनान्सको १३.६७, क्रेस्ट माइक्रोलाइफ इन्स्योरेन्सको १०.५७, नेपाल पुनर्बीमाको ९.४४, गोर्खाज फाइनान्सको ९.२६, रिलायन्स फाइनान्सको ८.५६, गुडविल फाइनान्सको ८.४४ तथा मल्टिपर्पस फाइनान्सको ८.१८ प्रतिशत मूल्य बढ्यो ।

बुंगल हाइड्रोपावरको ४.४९, झापा इनर्जीको ४.१९ तथा आत्मनिर्भर लघुवित्तको ३.०१ प्रतिशत मूल्य घट्यो । आज धेरै कारोबार भएका कम्पनीमा आँखुखोला जलविद्युत्, नेपाल पुनर्बीमा, रिडी पावर, सेन्ट्रल फाइनान्स र हिमालयन रिइन्स्योरेन्स छन् ।

सेयर बजार
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’

‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’
निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद

निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद
सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति
‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’
तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?
‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

9 Stories
काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

7 Stories
सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories
तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित