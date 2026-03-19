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२७८० अंकमा सेयर बजार, चम्कियो निर्जीवन बीमा

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २० गते १५:१७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेप्से परिसूचक २.६६ अङ्कले बढेर २७८० अङ्कमा कायम भएको छ भने सेयर कारोबार रकम ५ अर्ब ७३ करोड पुगेको छ ।
  • बजेटले तेस्रो पक्षको बीमाङ्क रकम दोब्बर बनाएपछि निर्जीवन बीमा समूहको सूचक ३.३७ प्रतिशतले बढेको छ ।
  • बजारमा कालिन्चोक हाइड्रोपावरको सेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै १४.९९ प्रतिशतले बढ्दा नेपाल पुनर्बीमाको मूल्य ५.१८ प्रतिशतले घटेको छ ।

२० जेठ, काठमाडौं । अघिल्लो दिन २२.२१ अंक बढेको सेयर बजार बुधबार जम्मा २.६६ अंक बढेको छ । सो वृद्धिपछि नेप्से परिसूचक २७८० अंकमा कायम भएको छ । बजार दिनभर नै सामान्य उतारचढावमा रह्यो ।

१४९ कम्पनीको मूल्य बढ्दा ११६ को घट्यो भने ६ को स्थिर रह्यो । कारोबार रकम बढेको छ । अघिल्लो दिन ५ अर्ब २६ करोडको कारोबार भएकोमा आज ५ अर्ब ७३ करोडको भयो ।

अघिल्लो दिन फाइनान्स समूहमा आकर्षण देखिएको थियो । सो समूह अघिल्लो दिन सबैभन्दा धेरै ६ प्रतिशत बढेको थियो । आज भने निर्जीवन बीमा समूहमा आकर्षण देखियो । यो समूह आज ३.३७ प्रतिशत बढ्यो । आजको वृद्धिपछि निर्जीवन बीमा समूह वैशाख २ यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ ।

बजेटले तेस्रो पक्षको बीमांक रकम दोब्बर बढाएर १० लाख पुर्‍याएको छ, जसले निर्जीवन बीमा कम्पनीको व्यवसाय बढ्न मद्दत पुग्ने भएकाले पनि आकर्षण बढेको हो ।

त्यस्तै जीवन बीमा १.७३, उत्पादन तथा प्रशोधन ०.४२, माइक्रोफाइनान्स ०.४५, होटल तथा पर्यटन ०.१८ तथा विकास बैंक ०.६६ प्रतिशत बढे । अन्य समूह सबैभन्दा धेरै २.३६ प्रतिशत घट्यो । त्यस्तै व्यापार ०.२४, लगानी ०.२०, जलविद्युत् ०.११, फाइनान्स १.१६ तथा बैंकिङ ०.१३ प्रतिशत घटे ।

कालिन्चोक हाइड्रोपावरको मूल्य सबैभन्दा धेरै १४.९९ प्रतिशत बढ्यो । त्यस्तै एसबीएल डिबेन्चर (२०८४) को मूल्य १४.९३ प्रतिशत बढ्यो । विजय लघुवित्तको ८.७३, सयपत्रि हाइड्रोपावरको ७.०५ तथा नेपाल इन्स्योरेन्सको ६.१७ प्रतिशत मूल्य बढ्यो ।

नेपाल पुनर्बीमाको मूल्य सबैभन्दा धेरै ५.१८ प्रतिशत घट्यो । सेन्ट्रल फाइनान्सको ३.४८, हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको ३.३९ तथा त्रिशूली जलविद्युतको मूल्य ३.३९ प्रतिशत घट्यो । आज धेरै कारोबार भएका कम्पनीमा आँखुखोला जलविद्युत्, नेपाल पुनर्बीमा, रिडी पावर, नेपाल इन्स्योरेन्स र नेसनल हाइड्रोपावर छन् ।

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