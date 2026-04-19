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जनकपुरमा प्रधानमन्त्रीको तस्वीर जलाइयो

सुनसरीको कप्तानगञ्जमा भएको घटनाविरुद्ध जनकपुरमा पनि प्रदर्शन भएको हो ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ११ गते १९:२२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सुनसरीको कप्तानगञ्ज घटनाको विरोधमा जनकपुरधामस्थित रामानन्द चोकमा प्रदर्शनकारीले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तस्वीर जलाएका छन्।

११ असार, जनकपुरधाम । जनकपुरमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तस्वीर जलाइएको छ । सुनसरीको कप्तानगञ्जमा भएको घटनाविरुद्ध जनकपुरमा पनि प्रदर्शन भएको हो । प्रदर्शनकारीले प्रधानमन्त्री शाहको तस्वीर जलाएका हुन् ।

जनकपुरको रामानन्द चोकमा प्रदर्शनकारीले प्रधानमन्त्री बालेन र उनका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहविरुद्ध नाराबाजी गरे। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीसँगै उनका राजनीतिक सल्लाहकार शाहको पनि तस्वीर जलाएका हुन् ।

जनकपुर प्रधानमन्‍त्री बालेन शाह
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