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बालुवाटारमा लघुवित्त पीडितको प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

पीडितहरूले आज काठमाडौंको बालुवाटार क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १२ गते १५:५२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • लघुवित्त पीडितहरूले कर्जा खारेज र ब्याज मिनाहाको माग राख्दै आज काठमाडौँको बालुवाटार क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका छन् ।
  • देशका विभिन्न जिल्लाबाट आएका पीडितहरूले सरकारसँग आफ्ना मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्न माग गरेका छन् ।
  • यसअघि उनीहरूले माइतीघर मण्डलालगायतका स्थानमा प्रदर्शन गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

१२ साउन, काठमाडौं । लघुवित्त पीडितहरूले आज पनि काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन् । पीडितहरूले आज काठमाडौंको बालुवाटार क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।

उनीहरूले लघुवित्तको कर्जा खारेज गर्नुपर्ने, ब्याज मिनाहा गर्नुपर्ने लगायत माग राखेर प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।

देशका विभिन्न जिल्लाबाट राजधानी आएका पीडितहरूले सरकारसँग आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

उनीहरूले यसअघि माइतीघर मण्डलालगायत क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए थिए।

लघुवित्त
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