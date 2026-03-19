पाँच लघुवित्तको पूँजीकोष नियामकीय सीमा भन्दा थोरै, लाभांश दिन नपाउने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३ गते १७:१६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल राष्ट्र बैंकले ५ लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पूँजीकोष नियामकीय सीमाभन्दा कम रहेको जनाएको छ।
  • लघुवित्तले न्यून पूँजीकोषका कारण व्यवसाय विस्तार र कर्जा लगानी गर्न सक्दैनन्।
  • पूँजीकोष अनुपात कायम नगर्ने संस्थालाई केन्द्रीय बैंकले शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गर्नेछ।

३ वैशाख, काठमाडौं । सञ्चालनमा रहेका ५ लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पूँजीकोष नियामकीय सीमाभन्दा न्यून रहेको पाइएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो पूँजीगत क्षमता भन्दा धेरै कर्जा लगानी गरेकाले पूँजीकोष अनुपात सीमा भन्दा तल झरेको हो ।

पूँजीकोष अनुपात कमजोर हुँदा संस्थाको पूँजीले लगानीको जोखिम क्षमता पूर्ण रुपमा वहन गर्न सक्दैन । वित्तीय क्षेत्रको लगानी र उक्त लगानीबाट आउन सक्ने सम्भावित जोखिम नियन्त्रण क्षमतामा पूँजी तथा पुरक पूँजीको अनुपातलाई यसैबाट हेर्ने गरिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुससम्ममा ४ वटा लघुवित्तको पूँजीकोष अनुपात तोकिएको सीमाभन्दा कम छ । गत आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा पूँजीकोष अनुपात तोकिएअनुसार कायम गर्न नसक्ने संस्थाको संख्या ११ थियो ।

चालु आवको पुससम्ममा केन्द्रीय बैंकले समस्याग्रस्त घोषण गरेको सञ्जिवनी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले समेत पूँजीकोष ३० प्रतिशत कायम गरेको छ । त्यसैगरी शीघ्र सुधारात्मक कारबाही चलिरहेको अभियान लघुवित्तको ८ प्रतिशत भन्दा माथि पुगेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको न्यूनतम ४ प्रतिशत प्राथमिक पूँजी र ८ प्रतिशत पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर फरवार्ड लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ६.७७ प्रतिशत पूँजीकोष अनुपात रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । संस्थाको प्राथमिक पूँजीकोष भने ५.१२ प्रतिशत छ ।

त्यस्तै सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पूँजीकोष ६.२७ प्रतिशत रहेको छ भने प्राथमिक पूँजीकोष ४.६२ प्रतिशत छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पूँजीकोष अनुपात ७.७० प्रतिशत तथा प्राथमिक पूँजीकोष ७.७९ प्रतिशत छ । युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पनि पूँजीकोष अनुपात तोकिएको सीमा भन्दा न्यून रहेको छ । संस्थाको पूँजीकोष ७.३५ प्रतिशत छ ।

चालु आवको पुससम्ममा संस्थाको प्राथमिक पूँजीकोष अनुपात ६ प्रतिशत रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । मातृभुमी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पनि पूँजीकोष अनुपात ४.७८ प्रतिशत मात्र रहेको छ । संस्थाको प्राथमिक पूँजीकोष ३.०९ प्रतिशत रहेको छ । बाँकी ४६ वटा लघुवित्तमा पूँजीकोष अनुपात तोकिएको सीमामै छ ।

पूँजीकोष अनुपात कायम गर्न नसक्ने संस्थाले व्यवसाय विस्तार गर्न सक्दैन । त्यस्तो अवस्थामा चाहेर पनि संस्थाले कर्जा लगानी गर्न सक्दैन । लगानी बढाउनका लागि पूँजी नै बढाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसका साथै नउठेको कर्जा असुल गरेर पनि पूँजीकोष सुधार गर्ने विकल्प रहन्छ ।

केन्द्रीय बैंकले पूँजीकोष तोकिए अनुसार कायम नगर्ने संस्थालाई कारबाही पनि गर्छ । लघुवित्तलाई जारी एकीकृत निर्देशन अनुसार पूँजीकोष सम्बन्धी निर्देशनको पालना नगरेमा शीघ्र सुधारात्मक कारबाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ बमोजिम कारबाही हुन्छ ।

त्यसैगरी कुनै आर्थिक वर्षको बीचमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पूँजीकोष कायम गर्न नसकेमा र सोही आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै पूँजीकोष कायम भएमा राष्ट्र बैंकले नगद लाभांश वा बोनस सेयर घोषणा/वितरण गर्न रोक लगाउँछ ।

केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिदेखि वार्षिक साधारणसभाको स्वीकृति लिने अवधिमा शीघ्र सुधारात्मक कारबाही फुकुवा नभएको अवस्थामा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई नगद लाभांश तथा बोनस सेयर घोषणा/वितरण गर्न रोक लगाएको छ ।

पूँजीकोष लघुवित्त
७ हजार शय्याबाट निःशुल्क उपचार, कसरी लिन सकिन्छ सेवा ?

७ हजार शय्याबाट निःशुल्क उपचार, कसरी लिन सकिन्छ सेवा ?
ऊर्जा-जलस्रोत क्षेत्र सुधार्न ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको ३२ बुँदे निर्देशन

ऊर्जा-जलस्रोत क्षेत्र सुधार्न ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको ३२ बुँदे निर्देशन
'बाँच्न दे सरकार' भन्दै माइतीघरमा विद्यार्थीको प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

‘बाँच्न दे सरकार’ भन्दै माइतीघरमा विद्यार्थीको प्रदर्शन (तस्वीरहरू)
प्रधानमन्त्री शाहले गरे मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल

प्रधानमन्त्री शाहले गरे मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल
बालेनलाई सांसद श्रेष्ठको प्रस्ताव : ग्रामीण तथा आदिवासी संगीतमा लगानी गरौं

बालेनलाई सांसद श्रेष्ठको प्रस्ताव : ग्रामीण तथा आदिवासी संगीतमा लगानी गरौं
टोखाको बिस्का: जात्रा (तस्वीरहरू)

टोखाको बिस्का: जात्रा (तस्वीरहरू)

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय
५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए
वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा
फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार
गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो
डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित