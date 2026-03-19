काठमाडौं उपत्यकामा वायु गुणस्तर सुधार योजना ल्याउने

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३ ०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा वायु प्रदुषण नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम बताए ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २८ गते १६:४८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले वायु गुणस्तर सुधारका लागि स्वच्छ प्रविधि प्रवर्धन र प्रदुषण नियन्त्रण कार्यक्रम ल्याउने भएको छ।
  • राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३ ०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा वायु प्रदुषण नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम प्रस्तुत गरे ।
  • पौडेलले काठमाडौं उपत्यकामा वायु गुणस्तर सुधार योजना अध्यावधिक गर्ने र परम्परागत इटा उद्योगलाई स्वच्छ प्रविधिमा रुपान्तरण गर्ने बताए ।

२८ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले वायु गुणस्तरलाई सुधार गर्न स्वच्छ प्रविधि प्रवर्धन र प्रदुषण नियन्त्रण कार्यक्रम ल्याउने भएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३ ०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा वायु प्रदुषण नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम बताए ।

‘काठमाडौं उपत्यकामा वायु गुणस्तर सुधार योजना अध्यावधिक गर्दै राष्ट्रिय वायू गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना कार्यावन्यन गरिनेछ,’ पौडेलले भने ।

त्यसैगरी परम्परागत इटा उद्योगलाई स्वच्छ प्रविधिमा रुपान्तरण गरिने बताए ।

वायु प्रदुषण न्युनीकरण, जलवायु अनुकुल र दिगो शहरी वातारण व्यवस्थापनका लागि बहुपक्षीय समवन्यन कार्यावन्यन प्रणाली सुढ्ढ गरिने पौडेलले बताए । ‘सीमा पार प्रदुषण नियन्त्रणका लागि दिपक्षीय तथा क्षेत्रीय सहकार्य सुढ्ढ गरिनेछ,’ पौडेलले भने  ।

ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क

‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’

राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

