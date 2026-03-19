काठमाडौंको वायु प्रदूषणले ‘निकै अस्वस्थ’को तह पार गर्‍यो

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १० गते ११:२९

  • काठमाडौंको वायु प्रदूषण आज निकै अस्वस्थ तहमा पुगेको छ र वायु गुणस्तर सूचक एक्युआई २४७ सम्म पुगेको थियो।
  • नेपाल अहिले विश्वकै प्रदूषित देशको सूचीमा दोस्रो नम्बरमा छ र पहिलोमा पाकिस्तान रहेको छ।
  • नेपाल सरकारको सूचकांक अनुसार २०१ देखि ३०० को एक्युआई निकै अस्वस्थ मानिन्छ र ३०१ भन्दा माथि खतरनाक तह हो।

१० वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौंको वायु प्रदूषण निकै खराब अवस्थामा पुगेको छ । आज उपत्यकाको वायु प्रदूषणले निकै अस्वस्थको तह पार गरेको छ ।

रियल टाइममा मापन गर्ने स्विट्जरल्याण्डको आईक्यू एयरका अनुसार आज बिहान वायु गुणस्तर सूचक एक्युआई २४७ सम्म पुगेको थियो । समाचार तयार पार्दासम्म २१६ मा झरेको छ । एक्युआई २०१ देखि ३०० पुग्नुलाई निकै अस्वस्थ मानिन्छ ।

अहिले नेपाल विश्वकै प्रदूषित देशको सूचीमा दोस्रो नम्बरमा छ । पहिलोमा पाकिस्तान छ । राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा बाक्लो तुवाँलो लागेको देखिन्छ ।

नेपाल सरकारबाट स्वीकृत वायु गुणस्तर सूचकांक अनुसार ०–५० हुँदा राम्रो, ५१–१०० हुँदा मध्यम, १०१–१५० हुँदा संवेदनशील समूहका लागि अस्वस्थ, १५१–२०० अस्वस्थ, २०१–३०० निकै अस्वस्थ मानिन्छ । ३०१ भन्दा माथि भएमा खतरनाक तहमा पुगेको संकेत गर्दछ ।

प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न– अब गृहमन्त्रीमा ‘सुधन गुरुङ-२’ ल्याउने हो ?

सांसदहरूलाई अब छुने छैन भ्रष्टाचार मुद्दाले

आक्रामक गृहमन्त्री गुरुङको विवादित बहिर्गमन

शैक्षिकसत्र सञ्चालनमा सरकारको अपरिपक्व कदम

करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव

आईजीपी बढुवामा विलम्ब : चलखेलको मौका

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको २५९ : सांसदलाई विशेषाधिकार, अन्य कानुन नलाग्ने !

