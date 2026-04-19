+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

राजनीतिलाई सत्ता प्राप्त गर्ने माध्यम बनाउनु हुँदैन : गगन थापा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १६ गते १३:२५

१६ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन कुमार थापाले राजनीतिलाई शक्ति र सत्ता प्राप्त गर्ने माध्यमका रुपमा लिन नहुने बताएका छन् ।

पार्टीको नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले शनिबार पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजना गरेको ‘विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य प्रशिक्षण’ कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै सभापति थापाले जनसेवाको रूपमा राजनीतिलाई लिनुपर्नै बताएका हुन् ।

राजनीतिलाई केवल शक्ति र सत्ता प्राप्त गर्ने माध्यमको रूपमा नभई सार्वजनिक र मानव सेवाको सबैभन्दा ठूलो रूप मान्नुपर्ने उहाले बताए । उनले सीपमा आधारित विपद् व्यवस्थापनमा जोड दिदै विपद्को समयमा उद्धार गर्न भावना, इच्छा र स्वत:स्फूर्त कार्य मात्र पर्याप्त नहुने धारणा राखे ।

सबै ७५३ वटै पालिकाहरूमा स्वयंसेवक संयन्त्र स्थापना गर्ने योजना रहेको जानकारी दिदै उहाले संयन्त्रले घटना घटेपछि मात्र सक्रिय हुने नभइ निरन्तर रूपमा विपद् सचेतनाका कार्यक्रमहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्ने बताए ।

प्राकृतिक प्रकोपका पीडितहरूप्रति गहिरो समानुभूति हुनुका साथै उनीहरूको आर्थिक र व्यक्तिगत क्षतिलाई बुझ्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले मानवीय जीवन र समानुभूतिभन्दा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने आधुनिक प्रवृत्तिको आलोचना समेत गरे ।

गगन थापा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

गगनको प्रश्न : यस्तो बेला पनि प्रधानमन्त्री भाउ खाएर बस्ने हो ?

गगनको प्रश्न : यस्तो बेला पनि प्रधानमन्त्री भाउ खाएर बस्ने हो ?
सर्वदलीय बैठकमा गगन थापाले सोधे – यतिखेर सरकार के गर्दैछ, कहाँ छ ?

सर्वदलीय बैठकमा गगन थापाले सोधे – यतिखेर सरकार के गर्दैछ, कहाँ छ ?
सुनसरी घटना जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ, हामी आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरौं : गगन थापा

सुनसरी घटना जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ, हामी आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरौं : गगन थापा
सरकारलाई गगन थापाको आग्रह : आन्दोलनरत चिकित्सकको माग तत्काल सम्बोधन गरौं

सरकारलाई गगन थापाको आग्रह : आन्दोलनरत चिकित्सकको माग तत्काल सम्बोधन गरौं
गगनको प्रश्न : कप्तानगञ्जमा नागरिकको ज्यान जाने गरी गोली चलाउने अवस्था किन आयो ?

गगनको प्रश्न : कप्तानगञ्जमा नागरिकको ज्यान जाने गरी गोली चलाउने अवस्था किन आयो ?
कांग्रेस जनप्रतिनिधिसँग गगन थापाले भने- पार्टी एकताको प्रयास सहमतिउन्मुख छ

कांग्रेस जनप्रतिनिधिसँग गगन थापाले भने- पार्टी एकताको प्रयास सहमतिउन्मुख छ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

संकटमा परेपछि साथ खोज्दै बालेन

संकटमा परेपछि साथ खोज्दै बालेन
बढ्दो तनावप्रति साझा चिन्ता, आपसी सद्‌भाव कायम गर्न अपिल

बढ्दो तनावप्रति साझा चिन्ता, आपसी सद्‌भाव कायम गर्न अपिल
अफवाह नफैलाउँ, नपत्याउँ

अफवाह नफैलाउँ, नपत्याउँ
बालेनप्रति प्रचण्डका सात संशय

बालेनप्रति प्रचण्डका सात संशय
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नेतृत्वमा रास्वपाका पूर्व सल्लाहकार, मेरिटोक्रेसीको नारामाथि प्रश्न

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नेतृत्वमा रास्वपाका पूर्व सल्लाहकार, मेरिटोक्रेसीको नारामाथि प्रश्न
न्यायाधीशउपर महाभियोग ?

न्यायाधीशउपर महाभियोग ?
‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’

‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के हुन्छ टाउकोभित्र ?

के हुन्छ टाउकोभित्र ?

6 Stories
के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

8 Stories
ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

9 Stories
बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

9 Stories
कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित