रुकुम पश्चिमको घेत्मामा मोटरसाइकल दुर्घटना

१६ साउन, डोल्पा। भेरी करिडोर सडकखण्डअन्तर्गत रुकुम पश्चिममा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा डोल्पाका एक जना घाइते भएका छन्।
रुकुम पश्चिमको आठविसकोट नगरपालिका -१३ घेत्मामा शुक्रबार दिउँसो करिब ३ बजे डोल्पा देखि सुर्खेत जाँदै गरेको बा५९प ५३८२ नम्बरको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिका -०८ का अन्दाजी ४४ वर्षीय हुमलाल रोकाय घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमले जानकारी दिएको छ ।
प्रहरीका अनुसार घेत्मा पुल नजिकबाट करिब २० मिटर तल खोलामा मोटरसाइकल खसेर दुर्घटनामा हुँदा रोकायाको टाउको, ढाड तथा शरीरका विभिन्न भागमा भित्री चोट लागेको र अवस्था मध्यम रहेको छ ।
दुर्घटनामा मोटरसाइकल पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ भने घाइतेलाई थप उपचारको लागि कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेत पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीले दुर्घटनाको कारणबारे थप अनुसन्धान भइरहेको समेत जनाएको छ ।
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