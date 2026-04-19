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बारा र धनुषामा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा २ जनाको मृत्यु

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १० गते ७:५५
सांकेतिक तस्वीर ।

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बारा र धनुषामा भएका दुई छुट्टाछुट्टै मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी दुईजनाको मृत्यु भएको छ भने तीनजना घाइते भएका छन् ।
  • बाराको करैयामाईमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदलयात्री ५० वर्षीय उमेश शाह सुनारको उपचारका क्रममा वीरगञ्जस्थित न्युरो अस्पतालमा मृत्यु भएको छ ।
  • धनुषाको लक्ष्मीनियामा अनियन्त्रित भई मोटरसाइकल पल्टिँदा चालक जनकपुरका आनन्द उपाध्यायको मृत्यु भएको छ भने दुईजना घाइतेको उपचार भइरहेको छ ।

१० साउन, काठमाडौं । बारा र धनुषामा भएका मोटरसाइकल दुर्घटनामा २ जनाको मृत्यु भएको छ भने तीन जना घाइते भएका छन् ।

बाराको करैयामाई गाउँपालिका–८ नम्बर नखुलेको मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल हिँडिरहेका ५० वर्षीय उमेश शाह सुनारको मृत्यु भएको छ । उनको उपचारको क्रममा न्युरो अस्पताल वीरगञ्जमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

सो दुर्घटनामा बाराको विश्रामपुर गाउँपालिका–५ बस्ने ४० वर्षीय पवन शाह सुनार घाइते भएका छन् । उनको उपचार जारी छ ।

मोटरसाइकलसहित फरार भएका चालकको खोजी भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले जनाएको छ ।

यसैगरी धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिका–४ मा गएराति मोटरसाइकल पल्टिँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ भने दुईजना घाइते भएका छन् ।

दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालक जनकपुर उपमहानगरपालिका ८ बालुवाटोलका आनन्द उपाध्यायको मृत्यु भएको हो ।

दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका उपाध्यायलाई उपचारका लागि हिरा हेल्थ केयर अस्पताल पुर्याउनासाथ चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ ।

जनकपुरबाट ढल्केबरतर्फ जाँदै गरेको मधेश प्रदेश ०२–०१० प ६४२१ नम्बरको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई पल्टिएको थियो ।

दुर्घटनामा घाइते भएका मोटरसाइकलमा पछाडि सवार दुईजनाको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।

मोटरसाइकल दुर्घटना
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