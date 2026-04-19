गैंडा मारेर जेल, जेनजी आन्दोलनमा फरार, अहिले बन्दुकसहित पक्राउ

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- चितवनको राप्ती नगरपालिका–११ का ४५ वर्षीय आइतसिंह लामालाई प्रहरीले बन्दुकसहित पक्राउ गरेको छ।
- लामा गैंडा मारेको कसुरमा १५ वर्ष कैद र १० लाख जरिवाना तोकिएका व्यक्ति हुन्।
- इलाका प्रहरी कार्यालय भण्डाराबाट खटिएको टोलीले उनको घरबाट भरुवा बन्दुक बरामद गरेको प्रहरीले बताएको छ।
१७ साउन, काठमाडौं । गत २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनमा कारागारबाट फरार कैदी बन्दुकसहित पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा चितवनको राप्ती नगरपालिका–११ थाकलटारका ४५ वर्षीय आइतसिंह लामा छन् । उनलाई इलाका प्रहरी कार्यालय भण्डारा, चितवनबाट खटिएको टोली बन्दुकसहित पक्राउ गरेको हो ।
उनी एक सिंगे गैंडा मारको कसुरमा १५ वर्ष कैद र १० लाख जरिवाना तोकिएका व्यक्ति हुन् । उनको घरबाट भरुवा बन्दुक समेत बरामद भएको प्रहरीले बताएको छ ।
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