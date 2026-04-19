ठिङ्ग उभिएर सिमानामा,
देशको स्वभिमान बोकेर ।
वीर पुर्खाको पसिनाले,
इतिहासको गाथा कोरेर ।
आँधी आओस् वा तुफान ,
कहिल्यै झुकेन शिर ।
हाम्रो सार्वभौमिकताको प्रतीक,
त्यो जंगे पिलर ।।
मेचीदेखि महाकालीसम्म,
माटोको सुवास बोकेर ।
नेपाली वीरताको गाथा ,
सारा संसारलाइ सुनाएर ।
सयौं वर्षदेखि सिमानामा,
पहरा दिइरहेका छ अटल ।
सीमा रक्षाको अविछिन्न साक्षी,
हाम्रो राष्ट्रियताको बल ।
बाढी आओस् वा पहिरो ,
कहिल्यै झुकेन शिर ।
हाम्रो स्वाधीनताको विरासत,
त्यो जंगे पिलर ।
पुर्खाले सुम्पेको नासो,
त्यो जंगे पिलर ।।
समयको काल खण्डमा,
कति पिलर मेटिए होलान् ।
समयको काल खण्डमा,
कति पिलर हराए होलान् ।
समयको काल खण्डमा,
कति पिलर भाँचिए होलान् ।
तर हामी नेपालीहरूको मनमा
अझैं पनि गाडिएकै छ ।
हाम्रो अखण्डताको धरोहर ,
त्यो जंगे पिलर ।।
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