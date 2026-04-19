सुनको मूल्य तोलामा १८ सय घट्यो

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- नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार सुनको मूल्य प्रतितोला १ हजार ८ सय रुपैयाँले घटेको छ।
- घटेको मूल्यसँगै आज सुन प्रतितोला २ लाख ८३ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ।
- चाँदीको मूल्यमा पनि ४५ रुपैयाँको गिरावट आएर आज ४ हजार ३१५ रुपैयाँ कायम भएको छ।
१७ साउन, काठमाडौं । आइतबार सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार यस दिन सुनको मूल्य प्रतितोला १ हजार ८ सय रुपैयाँ र चाँदीको ४५ रुपैयाँ घटेको हो ।
महासंघले यस दिनका लागि सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ८३ हजार २ सय रुपैयाँ तोकेको छ । अघिल्लो दिन २ लाख ८५ हजार रुपैयाँ थियो । गत आइतबार सुनको भाउ २ लाख ८७ हजार १ सय रुपैयाँ थियो ।
चाँदीको मूल्य अघिल्लो दिन ४ हजार ३६० रुपैयाँ रहेकोमा आज ४५ रुपैयाँ घटेसँगै ४ हजार ३१५ रुपैयाँमा झरेको छ । गत आइतबार चाँदीको भाउ ४ हजार ४१० रुपैयाँ थियो।
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