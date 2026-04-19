कांग्रेसका २ पक्ष मिलाउन युवा नेताहरूले नयाँ अभियान सुरु गर्दै

१७ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका दुई पक्ष मिलाउनका लागि पार्टीभित्र नयाँ अभियान सुरु गरिने भएको छ । सभापति गगन थापा र संस्थापनइतरलाई एकजुट बनाउने उद्देश्यले सुरु भएको अभियानको नाम ‘देश र कांग्रेस जोड्ने’ दिइएको छ ।
नेविसंघका पूर्वअध्यक्ष नैनसिंह महर, रञ्जित कर्णलगायतको अगुवाईमा अभियान सुरु गर्न लागिएको हो । पालिका, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने साउन २० गते ‘राष्ट्रिय एकता भेला’ आयोजना गर्न लागिएको आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर अभियानका अगुवाहरुले जानकारी गराएका छन् ।
कांग्रेस कमजोर हुँदा लोकतन्त्र कमजोर हुने र प्रतिगामी शक्तिहरु हाबी बन्ने अभियानका अगुवाहरुको निचोड छ । ‘प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस आफ्नै आन्तरिक विवादमा अल्झिनु लोकतन्त्रका लागि पनि चिन्ताको विषय बनेको छ,’ अभियानको तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘यही परिस्थितिलाई आत्मसाथ गर्दै हामीले देश र कांग्रेस जोड्ने अभियान सुरु गरेका छौं ।’
अभियान कुनै गुट, व्यक्ति र पदको लागि नभएको स्पष्ट पारिएको छ ।
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