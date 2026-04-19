+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कांग्रेस संस्थापन इतरको राष्ट्रिय भेलाका लागि ५ सय ५१ सदस्यीय मूल आयोजक समिति गठन

शनिबार एक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै डा. शशांक कोइरालाको संयोजकत्वमा आयोजक समिति गठन गरिएको जानकारी गराइएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १६ गते १४:०७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्न पाँच सय ५१ सदस्यीय मूल आयोजक समिति गठन गरेको छ ।
  • डा. शशांक कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिले भेला व्यवस्थापनका लागि १६ वटा विभिन्न उपसमितिहरू पनि निर्माण गरेको छ ।
  • कोइरालाले पत्रकार सम्मेलनमार्फत भेलाको तयारी र आयोजक समितिबारे जानकारी गराउनुभएको छ ।

१६ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले राष्ट्रिय भेलाका लागि ५ सय ५१ सदस्यीय मूल आयोजक समिति गठन गरेको घोषणा गरेको छ ।

शनिबार एक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै डा. शशांक कोइरालाको संयोजकत्वमा आयोजक समिति गठन गरिएको जानकारी गराइएको छ ।

त्यस्तै, मूल आयोजक समितिसहित १६ वटा विभिन्न समिति पनि बनाइएको प्रचार प्रसार समिति संयोजक मीन विश्वकर्माले जानकारी दिए । इतर पक्षले काठमाडौंमा साउन २९ देखि ३१ गतेसम्म राष्ट्रिय भेला हुने जानकारी यसअघि नै गराएको थियो ।

सोही अनुरुप आज आयोजक समिति घोषणा गरिएको हो ।

नेपाली काँग्रेस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कांग्रेसको प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी आन्तरिक प्रशिक्षण सुरू

कांग्रेसको प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी आन्तरिक प्रशिक्षण सुरू
राष्ट्रिय भेलाको तयारीमा कांग्रेसको इतर समूह, आज जानकारी गराउने

राष्ट्रिय भेलाको तयारीमा कांग्रेसको इतर समूह, आज जानकारी गराउने
कोशी र मधेशका जनप्रतिनिधिलाई गगनले भने– आगो जसले लगाए पनि निभाउने काम हाम्रो

कोशी र मधेशका जनप्रतिनिधिलाई गगनले भने– आगो जसले लगाए पनि निभाउने काम हाम्रो
कोशी र मधेशका प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग कांग्रेसको जुम मिटिङ

कोशी र मधेशका प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग कांग्रेसको जुम मिटिङ
कांग्रेसको प्रश्न : सुनसरीमा नागरिकको ज्यान जाने गरी गोली चलाउनुपर्ने अवस्था किन आयो ?

कांग्रेसको प्रश्न : सुनसरीमा नागरिकको ज्यान जाने गरी गोली चलाउनुपर्ने अवस्था किन आयो ?
सुनसरी घटनाबारे कांग्रेसले भन्यो- सद्‌भाव खलबलिने काममा कोही संलग्न नहोऔं

सुनसरी घटनाबारे कांग्रेसले भन्यो- सद्‌भाव खलबलिने काममा कोही संलग्न नहोऔं

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

संकटमा परेपछि साथ खोज्दै बालेन

संकटमा परेपछि साथ खोज्दै बालेन
बढ्दो तनावप्रति साझा चिन्ता, आपसी सद्‌भाव कायम गर्न अपिल

बढ्दो तनावप्रति साझा चिन्ता, आपसी सद्‌भाव कायम गर्न अपिल
अफवाह नफैलाउँ, नपत्याउँ

अफवाह नफैलाउँ, नपत्याउँ
बालेनप्रति प्रचण्डका सात संशय

बालेनप्रति प्रचण्डका सात संशय
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नेतृत्वमा रास्वपाका पूर्व सल्लाहकार, मेरिटोक्रेसीको नारामाथि प्रश्न

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नेतृत्वमा रास्वपाका पूर्व सल्लाहकार, मेरिटोक्रेसीको नारामाथि प्रश्न
न्यायाधीशउपर महाभियोग ?

न्यायाधीशउपर महाभियोग ?
‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’

‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के हुन्छ टाउकोभित्र ?

के हुन्छ टाउकोभित्र ?

6 Stories
के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

8 Stories
ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

9 Stories
बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

9 Stories
कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित