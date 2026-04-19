कांग्रेसको प्रश्न : सुनसरीमा नागरिकको ज्यान जाने गरी गोली चलाउनुपर्ने अवस्था किन आयो ?

१४ साउन, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सुनसरीमा नागरिकको ज्यान जाने गरी गोली चलाउनुपर्ने अवस्था किन आयो ? भनेर प्रश्न गरेको छ ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पार्टीको तर्फबाट बोल्दै कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले सरकारसँग यस्तो प्रश्न गरेकी हुन् । ‘उनले प्रश्न गरिन्, ‘ नागरिकको ज्यान जाने गरी गोली चलाउनुपर्ने अवस्था किन आयो ?’
सुनसरी घटनाको विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन र गृहमन्त्री सुधन गुरुङ मौन रहेको भनेर ध्यानाकर्षण गरिन् ।
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