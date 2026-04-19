+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कांग्रेसको प्रश्न : सुनसरीमा नागरिकको ज्यान जाने गरी गोली चलाउनुपर्ने अवस्था किन आयो ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १४ गते ११:३०

१४ साउन, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सुनसरीमा नागरिकको ज्यान जाने गरी गोली चलाउनुपर्ने अवस्था किन आयो ? भनेर प्रश्न गरेको छ ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पार्टीको तर्फबाट बोल्दै कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले सरकारसँग यस्तो प्रश्न गरेकी हुन् । ‘उनले प्रश्न गरिन्, ‘ नागरिकको ज्यान जाने गरी गोली चलाउनुपर्ने अवस्था किन आयो ?’

सुनसरी घटनाको विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन र गृहमन्त्री सुधन गुरुङ मौन रहेको भनेर ध्यानाकर्षण गरिन् ।

नेपाली काँग्रेस बासना थापा सुनसरी घटना
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सुनसरी घटनाबारे कांग्रेसले भन्यो- सद्‌भाव खलबलिने काममा कोही संलग्न नहोऔं

सुनसरी घटनाबारे कांग्रेसले भन्यो- सद्‌भाव खलबलिने काममा कोही संलग्न नहोऔं
कांग्रेसले तीन दिनसम्म झण्डा आधा झुकाउने

कांग्रेसले तीन दिनसम्म झण्डा आधा झुकाउने
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको आकस्मिक बैठक सुरु

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको आकस्मिक बैठक सुरु
अपूरै रह्यो गोपालमानको फेरि भेट्ने प्रण

अपूरै रह्यो गोपालमानको फेरि भेट्ने प्रण
देउवा–खड्का समूहले फैसला उल्ट्याउन माग गरेको निवेदनमा के छ ?

देउवा–खड्का समूहले फैसला उल्ट्याउन माग गरेको निवेदनमा के छ ?
प्रधानमन्त्रीलाई संसद्‍प्रति जिम्मेवार बनाउन खोजिएको हो, विरोध होइन : वासना थापा

प्रधानमन्त्रीलाई संसद्‍प्रति जिम्मेवार बनाउन खोजिएको हो, विरोध होइन : वासना थापा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

न्यायाधीशउपर महाभियोग ?

न्यायाधीशउपर महाभियोग ?
‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’

‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’
बेलगाम सांसद : प्रश्न सोध्ने नागरिकलाई उल्टै धाकधम्की

बेलगाम सांसद : प्रश्न सोध्ने नागरिकलाई उल्टै धाकधम्की
विदेशी विद्यार्थीको बहानामा सरकारले मेडिकल कलेजमा सिट थप्न खोजेको हो ?

विदेशी विद्यार्थीको बहानामा सरकारले मेडिकल कलेजमा सिट थप्न खोजेको हो ?
बोलीमा रोटीबेटीको सम्बन्ध, व्यवहारमा दुई बोरा मल ल्याउँदा महिनादिन जेल

बोलीमा रोटीबेटीको सम्बन्ध, व्यवहारमा दुई बोरा मल ल्याउँदा महिनादिन जेल
चुच्चे नक्सासहित तयार भयो नयाँ सिक्का

चुच्चे नक्सासहित तयार भयो नयाँ सिक्का
न्यायाधीशलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदा न्यायालय मजबुत हुन्छ ?

न्यायाधीशलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदा न्यायालय मजबुत हुन्छ ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

9 Stories
बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

9 Stories
कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

5 Stories
६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

6 Stories
साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित