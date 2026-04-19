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इरानमाथि अमेरिकी सेनाले सुरु गर्‍यो नयाँ आक्रमण

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १४ गते १३:४०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अमेरिकी सेनाले जोर्डन र होर्मुज जलमार्गमा आफ्ना सैन्य अखडा तथा जहाजमाथि भएको आक्रमणको कडा जवाफस्वरुप इरानमाथि पुनः सैन्य कारबाही सुरु गरेको छ।
  • अमेरिका र साउदी अरेबियाले संयुक्त रूपमा इराकमा रहेका इरान समर्थित समूहहरूलाई निशाना बनाउँदै सैन्य आक्रमण गरेका छन्।
  • साउदी रक्षा मन्त्री खालिद बिन सलमानले तनाव कम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै पाँच महिनादेखि जारी यो द्वन्द्व तत्कालै सकिने कुनै संकेत देखिएको छैन।

अमेरिकी सेनाले इरानमाथि नयाँ आक्रमण सुरु गरेको दाबी गरेको छ। पश्चिम एसियामा रहेका अमेरिकी सैनिकमाथि इरानले अचानक आक्रमण गरेको थियो। त्यसैको जवाफमा यो आक्रमण गरिएको हो।

अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्ड वा सेन्टकमले यस विषयमा सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा एक पोस्ट गरेको छ। सेन्टकमले लेखेको छ, ‘यो आक्रमण मंगलबार जोर्डनमा रहेका अमेरिकी सैन्य आधार र होर्मुज जलमार्गमा रहेका अमेरिकी जहाजहरूलाई लक्षित गरी इरानले गरेको गोलाबारीको ‘कडा जवाफ’ हो।’

एक दिनअघि मात्र यो द्वन्द्वको दायरा बढेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट नै यी नयाँ आक्रमणहरू भएका हुन्।

अमेरिका र साउदी अरेबियाले सार्वजनिक रूपमा संयुक्त सैन्य आक्रमण गरेका थिए। ती आक्रमणमा इराकमा रहेका इरान समर्थित समूहहरूलाई निशाना बनाइएको थियो।

फेब्रुअरीमा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि सैन्य आक्रमण सुरु गरेका थिए। त्यतिबेला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भनेका थिए, ‘यो युद्ध केही हप्तामै सकिनेछ।’

तर अहिले यो द्वन्द्व सुरु भएको पाँच महिना भइसकेको छ। यो युद्ध छिट्टै सकिने कुनै संकेत देखिएको छैन।

बुधबार एक्सियोसले एक अमेरिकी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै समाचार छापेको छ। ट्रम्पले साउदी अरेबियाका रक्षा मन्त्री प्रिन्स खालिद बिन सलमानसँग भेट गरेका छन्।

ती अधिकारीका अनुसार खालिद बिन सलमानले भने, ‘साउदी अरेबिया तनाव कम गर्न चाहन्छ।’

बीबीसीले यस विषयमा ह्वाइट हाउससँग प्रतिक्रिया मागेको छ। केही समय शान्त रहेपछि यो द्वन्द्व फेरि चर्किएको छ।

इरानमाथि अमेरिकी आक्रमण
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