सरकारलाई प्रचण्डको प्रश्न : संविधान पुनर्लेखन नै गर्न खोजिएको त होइन ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको संविधान संशोधन गर्ने तयारीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउनुभएको छ।
- प्रचण्डले हजारौंको बलिदान र लामो संघर्षबाट प्राप्त समावेशी लोकतन्त्रसहितको संविधानलाई पुनर्लेखन गर्न खोजिएको हो कि भनी आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ।
- उहाँले थप्नुभयो, ‘यो संविधानलाई कुनै न कुनै रूपमा अझ पछि कमजोर पार्ने उद्देश्यबाट अगाडि बढेको त होइन भन्ने प्रश्न आम जनतामा देखा पर्दै गएको छ।’
१४ साउन, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान संशोधन गर्ने सरकारको तयारीबारे प्रश्न गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहका राजनीतिक सल्लाहाकार असिम साहको नेतृत्वका संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल बनेको थियो । उक्त कार्यदलले आफ्नो काम गरेको छ ।
यसमा रहेका अन्य दलका प्रतिनिधिहरू भने अन्तिम समयमा बारिएका थिए ।
यो पृष्ठभूमिमा पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान संशोधनको उद्देश्य र प्रक्रियाबारे सरकारलाई प्रश्न गरेका हुन् ।
‘यो संविधान जो हजारौंको बलिदानबाट र धेरै ठूलो त्याग र तपस्याबट, लामो संघर्षबाट प्राप्त भएको समावेशी लोकतन्त्रसहितको संविधानलाई पुनर्लेखन नै गर्न खोजिएको त होइन ?,’ उनले प्रश्न गरे ।
अगाडि थपेका छन्, ‘या संविधानलाई कुनै न कुनै रूपमा अझ पछि कमजोर पार्ने उद्देश्यबाट अगाडि बढेको त होइन भन्ने प्रश्न आम जनतामा देखा पर्दै गएको छ ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4