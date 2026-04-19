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सरकारलाई प्रचण्डको प्रश्न : संविधान पुनर्लेखन नै गर्न खोजिएको त होइन ?

‘यो संविधान जो हजारौंको बलिदानबाट र धेरै ठूलो त्याग र तपस्याबट, लामो संघर्षबाट प्राप्त भएको समावेशी लोकतन्त्रसहितको संविधानलाई पुनर्लेखन नै गर्न खोजिएको त होइन ?,’ उनले प्रश्न गरे ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १४ गते १३:३४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको संविधान संशोधन गर्ने तयारीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउनुभएको छ।
  • प्रचण्डले हजारौंको बलिदान र लामो संघर्षबाट प्राप्त समावेशी लोकतन्त्रसहितको संविधानलाई पुनर्लेखन गर्न खोजिएको हो कि भनी आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ।
  • उहाँले थप्नुभयो, ‘यो संविधानलाई कुनै न कुनै रूपमा अझ पछि कमजोर पार्ने उद्देश्यबाट अगाडि बढेको त होइन भन्ने प्रश्न आम जनतामा देखा पर्दै गएको छ।’

१४ साउन, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान संशोधन गर्ने सरकारको तयारीबारे प्रश्न गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहका राजनीतिक सल्लाहाकार असिम साहको नेतृत्वका संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल बनेको थियो । उक्त कार्यदलले आफ्नो काम गरेको छ ।

यसमा रहेका अन्य दलका प्रतिनिधिहरू भने अन्तिम समयमा बारिएका थिए ।

यो पृष्ठभूमिमा पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान संशोधनको उद्देश्य र प्रक्रियाबारे सरकारलाई प्रश्न गरेका हुन् ।

‘यो संविधान जो हजारौंको बलिदानबाट र धेरै ठूलो त्याग र तपस्याबट, लामो संघर्षबाट प्राप्त भएको समावेशी लोकतन्त्रसहितको संविधानलाई पुनर्लेखन नै गर्न खोजिएको त होइन ?,’ उनले प्रश्न गरे ।

अगाडि थपेका छन्, ‘या संविधानलाई कुनै न कुनै रूपमा अझ पछि कमजोर पार्ने उद्देश्यबाट अगाडि बढेको त होइन भन्ने प्रश्न आम जनतामा देखा पर्दै गएको छ ।’

प्रचण्‍ड
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