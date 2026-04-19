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संसद्‌मा सम्बोधन गर्दै प्रचण्ड

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद्‌मा सम्बोधन गर्दैछन् ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १४ गते १२:५१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपाका संयोजक तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा शून्य समयपछि विशेष सम्बोधन गर्दै गर्दैछन्।

१४ साउन, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद्‌मा सम्बोधन गर्दैछन् ।

शून्य समयपछि उनले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।

त्यसपछि आजको प्रतिनििधसभाको बैठकमा आज अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्ने विधेयक, २०८३ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।

यस्तै, सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधिसभाका पूर्वसदस्य एवम् संविधानसभा सदस्य गोपालमान श्रेष्ठको निधनका शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।

प्रचण्‍ड
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