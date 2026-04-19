सीजेपी प्रवक्तालाई ज्यान मार्ने धम्की

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- कक्रोच जनता पार्टीकी प्रवक्ता रत्ना सिंहले आफूलाई निरन्तर ज्यान मार्ने धम्की र गालीगलौजपूर्ण सन्देशहरू आइरहेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा गुनासो गरेकी छिन्।
- रत्ना सिंहले सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई घृणास्पद सन्देशहरूले कुनै असर नगर्ने र यस्ता गतिविधिले आफूलाई थप मानसिक रूपमा बलियो बनाएको बताएकी छिन्।
- परीक्षामा धाँधली र पेपर लीकविरुद्ध सीजेपीले गरेको एक महिना लामो प्रदर्शनपछि तत्कालीन शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले २५ जुलाईमा राजीनामा दिएका थिए।
कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) की प्रवक्ता रत्ना सिंहले आफूलाई लगातार धम्की आइरहेको दाबी गरेकी छिन्। उनले आफ्नो इनबक्समा गालीले भरिएका सन्देशहरू आइरहेको बताएकी छिन्।
रत्ना सिंहले आफ्नो एक्स ह्यान्डलमा लेखिकी छिन्, ‘मेरो डीएम ज्यान मार्ने धम्की, गालीले भरिएका सन्देश र घृणास्पद ट्वीट तथा कमेन्टको बाढीले भरिएको छ। तर अब यी कुनै पनि कुराले मलाई असर गर्दैन। हामीले गरेको कामभन्दा कुनै पनि आलोचना वा निर्णय ठूलो हुन सक्दैन। कुनै पनि समझदार व्यक्तिले आफूले सुन्न नचाहेका कुरा अरूलाई भन्दैन।’
उनले अगाडि लेखिकी छिन्, ‘यो आन्दोलनले मलाई मानसिक रूपमा बलियो बनाएको छ। यसले मलाई अराजकताका बीच पनि आफ्नो लक्ष्यमा ध्यान दिन सिकाएको छ। यसले घृणालाई बेवास्ता गर्न र नराम्रो प्रतिक्रियाका बाबजुद अगाडि बढ्न सिकाएको छ।’
सीजेपीले दिल्लीको जन्तर-मन्तरमा एक महिनाभन्दा बढी प्रदर्शन गरेको थियो। परीक्षामा धाँधली र पेपर लीकको विरोधमा यो प्रदर्शन भएको थियो। प्रदर्शनकारीहरूले तत्कालीन शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा मागेका थिए। यसपछि २५ जुलाईमा धर्मेन्द्र प्रधानले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
त्यसपछि सोसल मिडियामा धेरै भिडियोहरू सेयर गरिएका थिए। ती भिडियोमा पुलिसले प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थीहरूलाई दुख दिएको र हिरासतमा लिएको दाबी गरिएको थियो।
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