News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- व्यवसायी उपेन्द्र महतोलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले सोधपुछका लागि कार्यालय बोलाएको छ ।
- एनसेल र स्मार्ट टेलिकमको विषयमा बुझ्नका लागि बोलाइएको एआईजी उमाप्रसाद चतुर्वेदीले बताए ।
- स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा लिलामी गरी सरकारलाई हानि पुर्याएको विषयमा ब्यूरोले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
१४ साउन, काठमाडौं । व्यवसायी उपेन्द्र महतोमाथि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले सोधपुछ गरेको छ ।
सीआईबीका एआईजी उमाप्रसाद चतुर्वेदीले केही विषय बुझ्नु पर्ने भएकाले कार्यालयमा बोलाइएको पुष्टि गरे ।
‘एनसेल र स्मार्ट टेलिकमको विषयमा केही बुझ्नु पर्ने भएकाले बोलाएका हौं,’ चतुर्वेदीले अनलाइनखबरसँग भने ।
स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा लिलामी गरी सरकारलाई हानि नोक्सानी पुर्याएको विषयमा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4