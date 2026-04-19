+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

साढे २७ लाख सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइ सम्पन्न

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १४ गते १३:०५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • यातायात व्यवस्था विभागले असार मसान्तसम्म छपाइ हुन बाँकी रहेका साढे २७ लाख सवारी चालक अनुमति पत्रको छपाइ कार्य सम्पन्न गरेको छ ।
  • विभागले २७ लाख ४७ हजार २५३ थान लाइसेन्स कार्ड हुलाकमार्फत वितरणका लागि सम्बन्धित यातायात कार्यालयहरूमा पठाइसकेको जानकारी दिएको छ ।
  • म्याद सकिन एक वर्षभन्दा कम अवधि बाँकी रहेका लाइसेन्स नवीकरणका लागि सम्बन्धित सवारी चालकलाई पायक पर्ने कार्यालयमा सम्पर्क गर्न विभागले अनुरोध गरेको छ ।

१४ साउन, काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले साढे २७ लाख सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइ सम्पन्न भएको जानकारी गराएको छ । विभागले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै असार मसान्तसम्म छपाइ हुन बाँकी रहेका सबै लाइसेन्स छापिएको जानकारी दिएको छ ।

२७ लाख ४७ हजार २५३ थान कार्ड हुलाकमार्फत वितरणका लागि सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा पठाइएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार १२ कात्तिक २०८२ मा विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबीचको सम्झौता अनुसार लाइसेन्स छाप्ने कामले तीव्रता पाएको हो ।

अहिले म्याद सकिन एक वर्ष भन्दा कम अवधि भएका लाइसेन्स भने छापिएको छैन । यस्ता लाइसेन्सको नवीकरणपछि १० वर्ष अवधिको लाइसेन्स प्राप्त हुने भन्दै विभागले एक वर्ष भन्दा कम अवधि भएका लाइसेन्स बाहकलाई पायक पर्ने यातायात कार्यालयमा नवीकरण गर्न समेत अनुरोध गरेको छ ।

विभागले नयाँ लाइसेन्स प्राप्ति र नवीकरणमा राष्ट्रिय परिचय पत्रमा भएको विवरण प्राप्त गर्न, राजस्व भुक्तानी अनलाइनमार्फत गर्न सकिने गरी प्रणालीमा सुधार गरिएको समेत जनाएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभाग
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

लाइसेन्सका लागि कुनै पनि इजाजतप्राप्त चिकित्सकको प्रमाणपत्र मान्य हुने प्रस्ताव

लाइसेन्सका लागि कुनै पनि इजाजतप्राप्त चिकित्सकको प्रमाणपत्र मान्य हुने प्रस्ताव
यातायातको प्रणाली अवरोधले सेवाग्राहीलाई सास्ती

यातायातको प्रणाली अवरोधले सेवाग्राहीलाई सास्ती
ट्राफिक जरिबाना रकम मौजुदा कानुनले तोके बराबर मात्र छ : विभाग

ट्राफिक जरिबाना रकम मौजुदा कानुनले तोके बराबर मात्र छ : विभाग
पुरानो प्रणालीका कारण प्राविधिक समस्या हुने गरेको छ : यातायात विभाग

पुरानो प्रणालीका कारण प्राविधिक समस्या हुने गरेको छ : यातायात विभाग
सार्वजनिक सवारी दर्तामा ‘इमर्जेन्सी ब्रेक’, अन्योलमा सरोकारवाला

सार्वजनिक सवारी दर्तामा ‘इमर्जेन्सी ब्रेक’, अन्योलमा सरोकारवाला
देशभर सार्वजनिक गाडीको नयाँ दर्ता रोक्का

देशभर सार्वजनिक गाडीको नयाँ दर्ता रोक्का

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

न्यायाधीशउपर महाभियोग ?

न्यायाधीशउपर महाभियोग ?
‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’

‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’
बेलगाम सांसद : प्रश्न सोध्ने नागरिकलाई उल्टै धाकधम्की

बेलगाम सांसद : प्रश्न सोध्ने नागरिकलाई उल्टै धाकधम्की
विदेशी विद्यार्थीको बहानामा सरकारले मेडिकल कलेजमा सिट थप्न खोजेको हो ?

विदेशी विद्यार्थीको बहानामा सरकारले मेडिकल कलेजमा सिट थप्न खोजेको हो ?
बोलीमा रोटीबेटीको सम्बन्ध, व्यवहारमा दुई बोरा मल ल्याउँदा महिनादिन जेल

बोलीमा रोटीबेटीको सम्बन्ध, व्यवहारमा दुई बोरा मल ल्याउँदा महिनादिन जेल
चुच्चे नक्सासहित तयार भयो नयाँ सिक्का

चुच्चे नक्सासहित तयार भयो नयाँ सिक्का
न्यायाधीशलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदा न्यायालय मजबुत हुन्छ ?

न्यायाधीशलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदा न्यायालय मजबुत हुन्छ ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

8 Stories
ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

9 Stories
बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

9 Stories
कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

5 Stories
६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित