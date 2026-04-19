सुनसरी घटनाबारे प्रचण्ड : त्यहाँ गोली चलाउनै पर्ने अवस्था थियो ?

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- नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल \'प्रचण्ड\'ले सुनसरीको कप्तानगञ्ज घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
- बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले भने, \'सुनसरीको कप्तानगञ्जमा बोलबमको धार्मिक यात्राका सन्दर्भमा उत्पन्न विवाद चर्किएर दुखद घटनासम्म पुग्यो, यसले कतै ठूलो साम्प्रदायिक विद्वेषको रूप लिने त होइन भन्ने चिन्ता सर्वत्र व्यक्त भइराखेको छ।\'
- दाहालले उक्त घटनामा सुरक्षा निकायको भूमिका र गोली चलाउनु पर्ने अवस्थाबारे प्रश्न उठाउँदै घटनाको छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
१४ साउन, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सुनसरीको कप्तानगञ्ज घटनाको सत्यतथ्य छानबिनको माग गरेका छन् । बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष सम्बोधन गर्दै उनले नागरिकहरूबीच नै द्वन्द्व हुने अवस्था कसरी आयोग भनेर प्रश्न गरेका हुन् ।
‘सुनसरीको कप्तानगञ्जमा बोलबमको धार्मिक यात्राका सन्दर्भमा उत्पन्न विवाद चर्किएर दुखद घटनासम्म पुग्यो, यसले कतै ठूलो साम्प्रदायिक विद्वेषको रूप लिने त होइन भन्ने चिन्ता सर्वत्र व्यक्त भइराखेको छ,’ उनले भने, ‘यो घटना प्रक्रियामा सुरक्षा निकायको भूमिका के कस्तो रह्यो? के त्यहाँ त्यो स्तरको गोली चलाउनै पर्ने अवस्था थियो या थिएन?’
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