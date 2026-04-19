प्रचण्डको चिन्ता : नेपाल राष्ट्रलाई असफल बनाउने र अर्को ठूलो दुर्घटना त हुने होइन ?

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- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकार असफल हुँदा नेपाल राष्ट्र नै असफल हुने खतरा रहेको भन्दै गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
- प्रचण्डले भने, ‘यो सरकारलाई फेरि असफल सावित गर्ने, यो सरकारले पनि शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सकेन, जनताको आर्थिक विकास र समृद्धिको आकांक्षा सम्बोधन गर्न सकेन ।’
- उनले वर्तमान सरकारलाई असफल हुने छुट नभएको उल्लेख गर्दै सरकारका कामकारबाही नागरिकको विश्वास जित्ने गरी हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
१४ साउन, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल राष्ट्रलाई असफल बनाउने अर्को ठूलो दुर्घटना गराउने प्रयास कसैबाट भइरहेको हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
उनी भन्छन्, ‘यो सरकारलाई फेरि असफल सावित गर्ने, यो सरकारले पनि शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सकेन, जनताको आर्थिक विकास र समृद्धिको आकांक्षा सम्बोधन गर्न सकेन, यो सरकारले पनि सुशासन कायम गर्न सकेन । त्यसकारण नेपाल राष्ट्रलाई असफल बनाउने र अर्को ठूलो दुर्घटना त हुने होइन ? भन्ने गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’
उनले वर्तमान सरकारबारे थप भने, ‘जसरी यो सरकार बन्ने अवस्थासम्म आयो । कतै कसैले यो मेरो चिन्ता मात्रै हो । मेरो निष्कर्ष र कसैमाथि आरोप होइन । त्यो ढंगले नलिइयोस् ।’
उनले वर्तमान सरकारमा रहेकाहरू असफल हुँदा नेपाल राष्ट्र नै असफल हुने खतरा रहेको बताए । ‘यसकारण यो सरकारलाई असफल हुने छुट छैन । तपाईंहरू असफल हुनुभयो भने तपाईंहरु मात्रै असफल नहुने, नेपाल राष्ट्र नै असफल हुन् खतरा छ ।’
सरकारको कामकारबाही नागरिकको विश्वास जित्ने गरी हुनुपर्ने पनि उनको आग्रह छ ।
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