+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको आकस्मिक बैठक सुरु

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १३ गते ९:५८

१३ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको आकस्मिक बैठक सुरु भएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बैठ बसेको हो ।

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता गोपालमान श्रेष्ठको निधन भएपछि शोक प्रस्ताव पारित गर्न बेठक बसेको हो र

पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहेका श्रेष्ठको मंगलबार हेलिस अस्तालमा उपचारका क्रममा निधन भएको थियो । उनको आजै अन्त्येष्टि गरिंदैछ ।

नेपाली काँग्रेस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कांग्रेसले तीन दिनसम्म झण्डा आधा झुकाउने

कांग्रेसले तीन दिनसम्म झण्डा आधा झुकाउने
अपूरै रह्यो गोपालमानको फेरि भेट्ने प्रण

अपूरै रह्यो गोपालमानको फेरि भेट्ने प्रण
देउवा–खड्का समूहले फैसला उल्ट्याउन माग गरेको निवेदनमा के छ ?

देउवा–खड्का समूहले फैसला उल्ट्याउन माग गरेको निवेदनमा के छ ?
प्रधानमन्त्रीलाई संसद्‍प्रति जिम्मेवार बनाउन खोजिएको हो, विरोध होइन : वासना थापा

प्रधानमन्त्रीलाई संसद्‍प्रति जिम्मेवार बनाउन खोजिएको हो, विरोध होइन : वासना थापा
लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट बाहिरियो कांग्रेस, समर्थन पनि फिर्ता

लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट बाहिरियो कांग्रेस, समर्थन पनि फिर्ता
प्रधानमन्त्रीको विरोध होइन, जिम्मेवार बनाउन खोजेका हौं : कांग्रेस प्रमुख सचेतक थापा

प्रधानमन्त्रीको विरोध होइन, जिम्मेवार बनाउन खोजेका हौं : कांग्रेस प्रमुख सचेतक थापा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’

‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’
बेलगाम सांसद : प्रश्न सोध्ने नागरिकलाई उल्टै धाकधम्की

बेलगाम सांसद : प्रश्न सोध्ने नागरिकलाई उल्टै धाकधम्की
विदेशी विद्यार्थीको बहानामा सरकारले मेडिकल कलेजमा सिट थप्न खोजेको हो ?

विदेशी विद्यार्थीको बहानामा सरकारले मेडिकल कलेजमा सिट थप्न खोजेको हो ?
बोलीमा रोटीबेटीको सम्बन्ध, व्यवहारमा दुई बोरा मल ल्याउँदा महिनादिन जेल

बोलीमा रोटीबेटीको सम्बन्ध, व्यवहारमा दुई बोरा मल ल्याउँदा महिनादिन जेल
चुच्चे नक्सासहित तयार भयो नयाँ सिक्का

चुच्चे नक्सासहित तयार भयो नयाँ सिक्का
न्यायाधीशलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदा न्यायालय मजबुत हुन्छ ?

न्यायाधीशलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदा न्यायालय मजबुत हुन्छ ?
कूटनीतिमा रवि–बालेनका समानान्तर गतिविधि

कूटनीतिमा रवि–बालेनका समानान्तर गतिविधि

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

9 Stories
कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

5 Stories
६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

6 Stories
साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

7 Stories
किन लाग्छ निद्रा ?

किन लाग्छ निद्रा ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित