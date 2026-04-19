५ वटा बैंकिङ कसुर मुद्दाका फरार अभियुक्त पक्राउ

१७ साउन, काठमाडौं । पाँच वटा बैंकिङ कसुर मुद्दाका फरार अभियुक्त पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिका-३ का ३३ वर्षीय अन्जन भट्ट छन् । उनलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको हो हो । उनलाई कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–७ बाट पक्राउ गरिएको अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी रामेश्वर काार्कीले बताए ।
उनीविरुद्ध विभिन्न प्रहरी कार्यालयमा ५ वटा बैंकिङ कसुरको उजुरी रहेको पाइएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा ५० लाखको बैंकिङ कसुरको उजुरी दर्ता भई उनी फरार रहेका थिए ।
त्यस्तै जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमा १५ लाख, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा एक लाख ४८ हजार, प्रहरी वृत्त बालाजुमा २ लाख ५० हजार र प्रहरी वृत्त कालिमाटीमा एक लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको बैंकिङ कसुरको उजुरी दर्ता भई उनी फरार भएका थिए ।
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