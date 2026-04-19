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उद्योगी प्रकाश मुन्दडाको घर र अफिसमा प्रहरीको छापा

नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशको उपाध्यक्ष समेत रहेका प्रकाश मुन्दडाले देवनरा समूहको नेतृत्व गरिरहेका छन् । देवनरा समूहले मुख्यरुपमा चाँदीको कारोबार गर्छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १८ गते ९:०४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • विराटनगरस्थित देवनरा समूहको घर र कार्यालयमा अवैध कारोबार र कर छलीको आशंकामा प्रहरीले सोमबार बिहान छापा मारेको छ ।
  • प्रहरीले सोमबार बिहान करिब ४ बजेदेखि समूहको घर र कार्यालय घेराउ गरी खानतलासी शुरू गरेको हो ।
  • प्रकाश मुन्दडाद्वारा सञ्चालित सो समूहले चाँदीको व्यापारका साथै बाबा आयल र हाइलाइफ चप्पल उद्योग सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

१८ साउन, विराटनगर । विराटनगरको व्यापारिक घराना देवनरा समूहको घर र अफिसमा प्रहरीले छापा मारेको छ । देवनरा समूहको नेतृत्व प्रकाश मुन्दडाले गरिरहेका छन् ।

अवैध कारोबार र कर छलीको आशंकामा प्रहरीले सोमबार बिहान करिब ४ बजेबाट घर र अफिस घेराउ गरी छापा मारेको हो ।

देवनरा समूहले मुख्यरुपमा चाँदीको कारोबार गर्छ । बाबा आयल र हाइलाइफ चप्पल उद्योग पनि सञ्चालन गर्छ ।

देवनरा समूहको नेतृत्वमा रहेका प्रकाश मुन्दडा नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशको उपाध्यक्ष हुन् ।

देवनरा समूह प्रकाश मुन्दडा
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