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कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बस्दै

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १८ गते ८:५३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक आज दिउँसो साढे तीन बजे सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बस्दै छ।
  • बैठकमा संसद्‌मा उठाउनुपर्ने विषय तथा समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा छलफल हुने नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ।

१८ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक आज बस्दै छ । बैठक दिउँसो साढे ३ बजे संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बस्न लागेको हो ।

बैठकमा संसदमा उठाउनुपर्ने विषय लगायतका समसामयिक विषयमा छलफल हुने कांग्रेसले जनाएको छ ।

नेपाली काँग्रेस
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