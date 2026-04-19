कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बस्दै

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- नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक आज दिउँसो साढे तीन बजे सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बस्दै छ।
- बैठकमा संसद्मा उठाउनुपर्ने विषय तथा समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा छलफल हुने नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ।
१८ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक आज बस्दै छ । बैठक दिउँसो साढे ३ बजे संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बस्न लागेको हो ।
बैठकमा संसदमा उठाउनुपर्ने विषय लगायतका समसामयिक विषयमा छलफल हुने कांग्रेसले जनाएको छ ।
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