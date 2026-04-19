कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक २४ साउनमा बस्ने

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- नेपाली कांग्रेसले आफ्नो केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक २४ साउनमा बोलाउने निर्णय गरेको छ ।
- पार्टीका कार्यवाहक मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालका अनुसार बैठक ललितपुरको सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
- बैठकमा भाग लिनका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई उपस्थिति हुन आह्वान गरिएको छ ।
१७ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक २४ साउनका लागि बोलाइएको छ ।
पार्टीका कार्यवाहक मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालका अनुसार केन्द्रीय समिति बैठक २४ साउन आइतबार दिनको १ बजेका लागि आह्वान गरिएको हो ।
बैठक ललितपुरको सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बस्नेछ ।
बैठकमा सहभागी हुनका लागि केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई उपस्थिति हुन आह्वान गरिएको छ ।
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