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पेरुमा पर्यटक बोकेको विमान दुर्घटना, १३ जनाको मृत्यु

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १७ गते १४:०९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पेरुको नाज्का शहर नजिक शनिबार युरोपेली पर्यटक बोकेको विमान दुर्घटना हुँदा १३ जनाको मृत्यु भएको छ ।
  • नाज्का लाइन्सको दृश्यावलोकनका लागि उडेको उक्त दुर्घटनामा सात इटालियन, दुई स्पेनी, दुई जर्मन नागरिकसहित दुई चालकको ज्यान गएको छ ।
  • राष्ट्रपति केइको फुजिमोरीले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै विमानस्थलको सञ्चालन स्थगन गर्ने विषयमा अनुसन्धान प्रतिवेदनपछि निर्णय गरिने बताउनुभयो ।
पेरुको नाज्का शहर नजिक शनिबार युरोपेली पर्यटक बोकेको एउटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हुँदा १३ जनाको मृत्यु भएको स्थानीय अधिकारीले बताएका छन् । उक्त विमान प्रसिद्ध ‘नाज्का लाइन्स’को दृश्यावलोकन गराउन उडाइएको थियो ।
नाज्का नगरपालिकाका अनुसार विमान नजिकैको इका शहरबाट उडेको थियो । पेरुभियाली कम्पनी एरोडियानाद्वारा सञ्चालित उक्त विमानले विगत १४ वर्षदेखि ‘सेसना ग्रान्ड क्याराभान’ विमानमार्फत नाज्का लाइन्समाथि दृश्यावलोकन उडान सञ्चालन गर्दै आएको कम्पनीले जनाएको छ ।
नाज्का लाइन्स पेरुका प्राचीन बासिन्दाले मरुभूमिमा कुँदेर बनाएका विशाल भू–चित्रहरूको समूह हो । जनावरका आकृतिमा रहेका यी भू–चित्रहरू विमान वा विशेष दृश्यावलोकन टावरबाट मात्र स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ ।
पेरुको यातायात मन्त्रालयका अनुसार दुर्घटनामा १८ देखि ५४ वर्ष उमेर समूहका सात इटालियन, ५२ वर्षका दुई स्पेनी तथा ७७ र ७८ वर्षका दुई जर्मन नागरिकको मृत्यु भएको छ । साथै, पाइलट अमेरिको सालाजार र सहपाइलट इरेन्का गुआनिलो डेल कार्पियोको पनि ज्यान गएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रपति केइको फुजिमोरीले दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै नाज्का विमानस्थलको अस्थायी सञ्चालन स्थगन गर्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको प्रतिवेदनपछि निर्णय गरिने बताए ।
पेरुभियाली अधिकारीहरूले दुर्घटनाको कारणबारे अनुसन्धान सुरु गरिएको बताएका छन् । एरोडियाना कम्पनीले भने घटनाबारे तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
विमान दुर्घटना
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