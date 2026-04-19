खैरो हेरोइनसहित ३ जना समातिए

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- झापाको दमकमा लागु औषधसहित तीन जनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय दमकको टोलीले पक्राउ गरेको छ ।
- पक्राउ पर्नेहरूमा ३४ वर्षीय बुद्ध राई, २३ वर्षीया रोमी लिम्बू र २२ वर्षीय करण मल्लिक रहेका छन् ।
- प्रहरीले उनीहरूको साथबाट १ ग्राम ५२० मिलिग्राम खैरो हेरोइन, ४ हजार ९६० क्याप्सुल ट्रामाडोल र दुई थान स्कुटर बरामद गरेको छ ।
१७ साउन, काठमाडौं । झापामा लागु औषध खैरो हेरोइनसहित तीन जना पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेहरूमा सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका–१० तरहराका ३४ वर्षीय बुद्ध राई, मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका–२ की २३ वर्षीया रोमी लिम्बू र झापाको दमक नगरपालिका–७ का २२ वर्षीय करण मल्लिक छन् । उनीहरूलाई इलाका प्रहरी कार्यालय दमकको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।
उनीहरूको साथबाट १ ग्राम ५२० मिलिग्राम खैरो हेरोइन र ४ हजार ९६० क्याप्सुल ट्रामाडोल बरामद भएको छ । साथै दुई थान स्कुटर पनि नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले बताएको छ ।
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