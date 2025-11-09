खैरो हेरोइन र गाजासहित ४ जना पक्राउ

३१ असार, काठमाडौं । कैलालीबाट खैरो हेरोइन र धनुषाबाट गाजासहित दुई/दुईजना पक्राउ परेका छन् ।
कैलालीको टीकापुर नगरपालिका–७ जटाशंकर घाटबाट लागुपदार्थ खैरो हेरोइनसहित दुई जनालाई प्रहरीले नियन्त्रण लिएको हो ।
कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका–१ का २४ वर्षीय चिरञ्जीवी बादी र बर्दगोरिया–२ का २५ वर्षीय दिनेश सुनारलाई ४ ग्राम ४९० मिलिग्राम खैरो हेरोइन सहित नियन्त्रणमा लिएको टीकापुर प्रहरीले जनाएको छ ।
यसैगरी धनुषाबाट गाजासहित दुई जना पक्राउ परेका छन् ।
धनुषाको नगराइन नगरपालिका–२ नगराइन बजारबाट १५० ग्राम गाजासहित ५५ वर्षीय हेमन मण्डल र जनकपुर बसपार्कबाट गएराति ११ बजे २१ वर्षीय सुभाष कुमार मण्डल ५० ग्राम गाजासहित पक्राउ परेका प्रहरीले जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4