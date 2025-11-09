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खैरो हेरोइन र गाजासहित ४ जना पक्राउ

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३१ गते ८:३१

३१ असार, काठमाडौं । कैलालीबाट खैरो हेरोइन र धनुषाबाट गाजासहित दुई/दुईजना पक्राउ परेका छन् ।

कैलालीको टीकापुर नगरपालिका–७ जटाशंकर घाटबाट लागुपदार्थ खैरो हेरोइनसहित दुई जनालाई प्रहरीले नियन्त्रण लिएको हो ।

कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका–१ का २४ वर्षीय चिरञ्जीवी बादी र बर्दगोरिया–२ का २५ वर्षीय दिनेश सुनारलाई ४ ग्राम ४९० मिलिग्राम खैरो हेरोइन सहित नियन्त्रणमा लिएको टीकापुर प्रहरीले जनाएको छ ।

यसैगरी धनुषाबाट गाजासहित दुई जना पक्राउ परेका छन् ।

धनुषाको नगराइन नगरपालिका–२ नगराइन बजारबाट १५० ग्राम गाजासहित ५५ वर्षीय हेमन मण्डल र जनकपुर बसपार्कबाट गएराति ११ बजे २१ वर्षीय सुभाष कुमार मण्डल ५० ग्राम गाजासहित पक्राउ परेका प्रहरीले जनाएको छ ।

खैरो हेरोइन
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