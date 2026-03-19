३० लाख र खैरो हेरोइनसहित एक जना पक्राउ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- काठमाडौंबाट ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नगद र १२२ ग्राम खैरो हेरोइनसहित ४२ वर्षीय कुमार लामा पक्राउ परेका छन् ।
- लामालाई हिरासतमा राखी अनुसन्धान अघि बढाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रहरीलाई ५ दिनको म्याद दिएको छ ।
- स्वयम्भू प्रहरीले लामाको साथबाट नगद र हेरोइनसहित अन्य निषेधित औषधिजन्य लागुऔषधहरू समेत बरामद गरेको छ ।
१२ जेठ, काठमाडौं । ३० लाख नगद र खैरो हेरोइनसहित एक जना पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा सिन्धुपाल्चोक घर भई काठमाडौं बुद्धपार्क बस्ने ४२ वर्षीय कुमार लामा छन् । प्रहरी वृत्त स्वयम्भूबाट खटिएको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको हो ।
उनीबाट काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ५ दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ । उनीबाट १२२ ग्राम खैरो हेरोइन, अन्य औषधीजन्य लागु औषधहरु, ३० लाख १७ हजार २४५ नगद बरामद भएको छ ।
