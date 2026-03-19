१० वैशाख, धनगढी । धनगढीमा साढे ११ ग्राम लागुऔषध खैरो हेरोइनसहित दुई जना पक्राउ परेका छन् ।
धनगढीको राजपुरबाट गोदावरी नगरपालिका–५ बस्ने ३० वर्षीय घुम्मन राना र धनगढी–१३ बस्ने २६ वर्षीया आशा चौधरीलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
अस्थायी प्रहरी पोष्ट राजपुरका इन्चार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक प्रकाश पनेरु र सहायक हवल्दार दिपक पार्कीको टोलीले दुवै जनालाई बुधबार साँझ पक्राउ गरेको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) योगेन्द्र तिमिल्सिनाले धनगढी उपमहानगरपालिका–१३ को श्रीलंका टोल बस्ने आशा चौधरीको घरमा शंकाका आधारमा चेकजाँच गर्दा दुवै जनालाई लागुऔषधसहित नियन्त्रणमा लिइएको बताए ।
उनकाअनुसार उनीहरूको साथबाट ११ दशमलव ३९० मिलीग्राम खैरो हेरोइन बरामद गरिएको छ । दुवै जनालाई नियन्त्रणमा राखेर थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
