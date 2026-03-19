+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

खैरो हेरोइनसहित दुई जना पक्राउ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १० गते १३:३८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • धनगढीमा साढे ११ ग्राम खैरो हेरोइनसहित ३० वर्षीय घुम्मन राना र २६ वर्षीया आशा चौधरीलाई पक्राउ गरिएको छ।
  • प्रहरी सहायक निरीक्षक प्रकाश पनेरु र सहायक हवल्दार दिपक पार्कीको टोलीले बुधबार साँझ राजपुरमा दुवै जनालाई पक्राउ गरेको हो।
  • जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डीएसपी योगेन्द्र तिमिल्सिनाले शंकाका आधारमा आशा चौधरीको घरमा चेकजाँच गर्दा लागुऔषध बरामद भएको बताए।

१० वैशाख, धनगढी । धनगढीमा साढे ११ ग्राम लागुऔषध खैरो हेरोइनसहित दुई जना पक्राउ परेका छन् ।

धनगढीको राजपुरबाट गोदावरी नगरपालिका–५ बस्ने ३० वर्षीय घुम्मन राना र धनगढी–१३ बस्ने २६ वर्षीया आशा चौधरीलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

अस्थायी प्रहरी पोष्ट राजपुरका इन्चार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक प्रकाश पनेरु र सहायक हवल्दार दिपक पार्कीको टोलीले दुवै जनालाई बुधबार साँझ पक्राउ गरेको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) योगेन्द्र तिमिल्सिनाले धनगढी उपमहानगरपालिका–१३ को श्रीलंका टोल बस्ने आशा चौधरीको घरमा शंकाका आधारमा चेकजाँच गर्दा दुवै जनालाई लागुऔषधसहित नियन्त्रणमा लिइएको बताए ।

उनकाअनुसार उनीहरूको साथबाट ११ दशमलव ३९० मिलीग्राम खैरो हेरोइन बरामद गरिएको छ । दुवै जनालाई नियन्त्रणमा राखेर थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

खैरो हेरोइन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित