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कञ्चनपुर र कैलालीबाट एकैदिन ५ युवा खैरो हेरोइनसहित पक्राउ

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १९ गते ८:२६

१९ असार, काठमाडौं । सुदूरपश्चिमका कञ्चनपुर र कैलाली जिल्लाबाट एकैदिन ५ जना युवा लागुऔषध खैरो हेरोइनसहित पक्राउ परेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयको जनसम्पर्क तथा मिडिया समन्वय शाखाका अनुसार कञ्चनपुरबाट चार र कैलालीबाट एक जना पक्राउ परेका हुन् ।

उनीहरूलाई प्रहरीले बिहीबार बेलुकी छुट्टाछुट्टै स्थानबाट खैरो हेरोइनसहित पक्राउ गरेको मिडिया समन्वय शाखाले जनाएको छ ।

प्रहरीका अनुसार कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–२ नयाँबस्तीबाट ३० ग्राम ९३० मिलिग्राम हेरोइनसहित चार जनालाई बिहीबार साँझ पक्राउ परेका हुन् ।

पक्राउ पर्नेहरूमा स्थानीय ४० वर्षीय लालबहादुर सुनार, ३१ वर्षीय हेमराज जोशी, वेदकोट नगरपालिका–७ दैजीका ३१ वर्षीय बिमल पाण्डे र कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–५ तारानगरका २५ वर्षीय अशोक पाण्डे रहेका छन् ।

यस्तै कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका–१ थकालिपुरबाट १५० मिलिग्राम हेरोइनसहित स्थानीय २३ वर्षीय ललित रानाक्षेत्रीलाई बिहीबार साँझ प्रहरीले पक्राउ गरेको मिडिया समन्वय शाखाले जनाएको छ5

खैरो हेरोइन
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