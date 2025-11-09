+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मलद्वारमा खैरो हेरोइन लुकाएर ल्याउँदै गरेका दुई जना पक्राउ

भारतबाट मलद्वारमा लागुऔषध खैरो हेरोइन लुकाएर ल्याउँदै गरेको अवस्थामा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३१ गते १७:३३

३१ असार, काठमाडौं । भारतबाट मलद्वारमा लागुऔषध खैरो हेरोइन लुकाएर ल्याउँदै गरेको अवस्थामा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । मोरङको रंगेली नगरपालिका– ६ पुरानो भन्सार टोलबाट ती दुई जना पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ ।

पक्राउ पर्नेमा इलाम चुलाचुली गाउँपालिका–१ का घर भई हाल मोरङ पथरी शनिश्चरे नगरपालिका–१ बस्ने २३ वर्षीय सम्योक वानेम फागो र सोही स्थानकी २० वर्षीया भूमिका फागो रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रहरीले सूचनाका आधारमा पक्राउ गरेर उनीहरूलाई जाँच गर्दा २६.५१ ग्राम खैरो हेरोइन फेला परेको जानकारी दिएको छ । जसमध्ये सम्योकको साथबाट १५.४४ ग्राम र भूमिकाको साथबाट ११.०७ ग्राम खैरो हेरोइन भेटिएको हो ।

दुवैले त्यो हेरोइन कालो प्लास्टिकमा बेरेर मलद्वारमा लुकाएर ल्याएको पाइएको प्रहरीले सूचना दिएको छ ।

खैरो हेरोइन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

खैरो हेरोइन र गाजासहित ४ जना पक्राउ

खैरो हेरोइन र गाजासहित ४ जना पक्राउ
कञ्चनपुर र कैलालीबाट एकैदिन ५ युवा खैरो हेरोइनसहित पक्राउ

कञ्चनपुर र कैलालीबाट एकैदिन ५ युवा खैरो हेरोइनसहित पक्राउ
कञ्चनपुरमा सात दिनमा २४ जना लागुऔषधसहित पक्राउ

कञ्चनपुरमा सात दिनमा २४ जना लागुऔषधसहित पक्राउ
कैलाली–कञ्चनपुरमा खैरो हेरोइनसहित ८ जना पक्राउ

कैलाली–कञ्चनपुरमा खैरो हेरोइनसहित ८ जना पक्राउ
काठमाडौं उपत्यकाबाट खैरो हेरोइनसहित दुई जना पक्राउ

काठमाडौं उपत्यकाबाट खैरो हेरोइनसहित दुई जना पक्राउ
खैरो हेरोइन कारोबारको आरोपमा काठमाडौं उपत्यकाबाट १० जना पक्राउ

खैरो हेरोइन कारोबारको आरोपमा काठमाडौं उपत्यकाबाट १० जना पक्राउ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि

मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि
सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?

सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?
यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?

यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?
सुकुमवासीको याचना : पैसा होइन, बास चाहियो

सुकुमवासीको याचना : पैसा होइन, बास चाहियो
कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्

कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्
‘जनताले भोट फिर्ता माग्दैछन्, विगतमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन’

‘जनताले भोट फिर्ता माग्दैछन्, विगतमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन’
लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश

लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

5 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित